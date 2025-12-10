https://ria.ru/20251210/sudan-2061027881.html
На борту разбившегося в Судане Ил-76 предварительно не было россиян
На борту разбившегося в Судане Ил-76 предварительно не было россиян - РИА Новости, 10.12.2025
На борту разбившегося в Судане Ил-76 предварительно не было россиян
По предварительным данным, в числе экипажа потерпевшего катастрофу на востоке Судана военно-транспортного самолета Ил-76 граждан России не было, сообщили РИА... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T10:22:00+03:00
2025-12-10T10:22:00+03:00
2025-12-10T10:22:00+03:00
в мире
судан
россия
порт-судан
ил-76
судан
россия
порт-судан
На борту разбившегося в Судане Ил-76 предварительно не было россиян
