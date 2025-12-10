https://ria.ru/20251210/sudan-2060986588.html
СМИ: в Судане во вторник разбился Ил-76, весь экипаж погиб
СМИ: в Судане во вторник разбился Ил-76, весь экипаж погиб - РИА Новости, 10.12.2025
СМИ: в Судане во вторник разбился Ил-76, весь экипаж погиб
Военный грузовой самолет Ил-76 разбился в Судане во вторник при совершении посадки, весь экипаж погиб, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на два военных... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T01:19:00+03:00
2025-12-10T01:19:00+03:00
2025-12-10T08:33:00+03:00
в мире
судан
красное море
порт-судан
ил-76
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150098/88/1500988843_0:77:2048:1229_1920x0_80_0_0_c8ac0590316535e078f9d4cfbbc6d1a8.jpg
https://ria.ru/20251121/sudan-2056493973.html
судан
красное море
порт-судан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150098/88/1500988843_154:0:1895:1306_1920x0_80_0_0_ea8db5943a35621e545998744cfc6c83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, судан, красное море, порт-судан, ил-76
В мире, Судан, Красное море, Порт-Судан, Ил-76
СМИ: в Судане во вторник разбился Ил-76, весь экипаж погиб
AFP: в Судане во вторник разбился Ил-76, весь экипаж погиб