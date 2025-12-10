Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Судане во вторник разбился Ил-76, весь экипаж погиб - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:19 10.12.2025 (обновлено: 08:33 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/sudan-2060986588.html
СМИ: в Судане во вторник разбился Ил-76, весь экипаж погиб
СМИ: в Судане во вторник разбился Ил-76, весь экипаж погиб - РИА Новости, 10.12.2025
СМИ: в Судане во вторник разбился Ил-76, весь экипаж погиб
Военный грузовой самолет Ил-76 разбился в Судане во вторник при совершении посадки, весь экипаж погиб, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на два военных... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T01:19:00+03:00
2025-12-10T08:33:00+03:00
в мире
судан
красное море
порт-судан
ил-76
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150098/88/1500988843_0:77:2048:1229_1920x0_80_0_0_c8ac0590316535e078f9d4cfbbc6d1a8.jpg
https://ria.ru/20251121/sudan-2056493973.html
судан
красное море
порт-судан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150098/88/1500988843_154:0:1895:1306_1920x0_80_0_0_ea8db5943a35621e545998744cfc6c83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, судан, красное море, порт-судан, ил-76
В мире, Судан, Красное море, Порт-Судан, Ил-76
СМИ: в Судане во вторник разбился Ил-76, весь экипаж погиб

AFP: в Судане во вторник разбился Ил-76, весь экипаж погиб

CC BY 2.0 / Christopher Michel / Khartoum, SudanСтолица Судана Хартум
Столица Судана Хартум - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
CC BY 2.0 / Christopher Michel / Khartoum, Sudan
Столица Судана Хартум. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Военный грузовой самолет Ил-76 разбился в Судане во вторник при совершении посадки, весь экипаж погиб, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на два военных источника.
"Самолет Ил-76 упал после того, как пытался приземлиться на авиабазе Осман Дигна в городе у Красного моря Порт-Судан после того, как у него произошла техническая неисправность", — заявил агентству военный источник.
Другой военный источник добавил, что "все члены экипажа" погибли в результате катастрофы.
Франс Пресс не приводит точное число погибших и другие детали инцидента.
Дым в городе Хартум во время конфликта между Силами быстрого реагирования и регулярной армией - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Судан рассчитывает на поддержку России в восстановлении страны
21 ноября, 06:55
 
В миреСуданКрасное мореПорт-СуданИл-76
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала