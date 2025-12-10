Рейтинг@Mail.ru
Виновных в убийстве бизнесмена Лукова признали заслуживающими снисхождения - РИА Новости, 10.12.2025
23:36 10.12.2025
Виновных в убийстве бизнесмена Лукова признали заслуживающими снисхождения
происшествия, пермь, андрей широков, пермский краевой суд
Происшествия, Пермь, Андрей Широков, Пермский краевой суд

Виновных в убийстве бизнесмена Лукова признали заслуживающими снисхождения

ПЕРМЬ, 10 дек - РИА Новости. Коллегия присяжных заседателей вынесла вердикт в отношении пермяков, организовавших убийство бизнесмена Александра Лукова, их признали виновным, но заслуживающими снисхождения, сообщает пресс-служба краевого суда.
Местный 59-летний бизнесмен, владелец заведения общественного питания Луков был застрелен в Перми 5 октября 2023 года возле бара на улице Первомайской в Перми. По факту убийства следователи в этот же день возбудили уголовное дело. Через некоторое время силовики задержали партнера Лукова по бизнесу Руслана Шардакова, ему вменяли подстрекательство к убийству. Потом по этой же статье задержали его знакомого, хозяина речного теплохода-буксира Андрея Широкова.
"Коллегия присяжных заседателей вынесла вердикт в отношении пермяков, обвиняемых в пособничестве, подстрекательстве и организации убийства бизнесмена А. Лукова. Присяжные заседатели сочли вину подсудимых доказанной. Вместе с тем коллегия присяжных решила, что они заслуживают снисхождения", - говорится в сообщении.
В суде уточнили, что 15 декабря судья Пермского краевого суда Олег Ахматов проведет обсуждение последствий вынесенного вердикта.
В электронной картотеке краевого суда указано, что разбирательство по делу началось в апреле. Достаточно долгое время формировалась коллегия присяжных, в какой-то момент она распускалась. Обвиняемыми являются Руслан Шардаков и Андрей Широков.
Ранее несколько пермских СМИ писали, что в деле об убийстве пермского бизнесмена был и третий фигурант, но он отправился в зону проведения специальной военной операции, где погиб летом 2025 года.
Из сервиса проверки контрагентов Rusprofile известно, что Луков являлся учредителем ООО "Лодочка", специализирующемся на торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями, а также владельцем крупной доли в компании по добыче нефти и попутного газа "Аспект-Профит". Совладельцем этого бизнеса значится Руслан Шардаков.
ПроисшествияПермьАндрей ШироковПермский краевой суд
 
 
