Глава организации пойдет под суд по делу о хищении на Дальнем Востоке - РИА Новости, 10.12.2025
23:19 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/sud-2061247141.html
Глава организации пойдет под суд по делу о хищении на Дальнем Востоке
Глава организации пойдет под суд по делу о хищении на Дальнем Востоке - РИА Новости, 10.12.2025
Глава организации пойдет под суд по делу о хищении на Дальнем Востоке
Суд рассмотрит уголовное дело руководителя коммерческой организации Станислава Неверова о хищении и легализации почти 1,4 миллиарда рублей, выделенных на... РИА Новости, 10.12.2025
происшествия
россия
дальний восток
хабаровский край
генеральная прокуратура рф
россия
дальний восток
хабаровский край
происшествия, россия, дальний восток, хабаровский край, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Дальний Восток, Хабаровский край, Генеральная прокуратура РФ
Глава организации пойдет под суд по делу о хищении на Дальнем Востоке

Главу компании на Дальнем Востоке обвинили в хищении 1,4 млрд рублей

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Суд рассмотрит уголовное дело руководителя коммерческой организации Станислава Неверова о хищении и легализации почти 1,4 миллиарда рублей, выделенных на строительство школ, детских садов и участка газификации в регионах Дальнего Востока, сообщает Генпрокуратура России.
"Суд рассмотрит уголовное дело о хищении и легализации почти 1,4 миллиарда рублей при исполнении концессионных соглашений в регионах Дальнего Востока", - сообщили в ведомстве.
В ГП РФ рассказали, что руководитель коммерческой организации Неверов обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и пунктам "а", "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, организованной группой в особо крупном размере).
По версии следствия, Неверов с сентября 2022 года по май 2024 года похитил более 558 миллионов рублей, выделенных на строительство в Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях шести школ, четырех детских садов и участка газификации. После поступления денег на счета организации они расходовались на цели, не связанные со строительством.
Кроме того, по данным ГП РФ, в декабре 2022 года Неверов в составе организованной группы перечислил по фейковым договорам на счета подконтрольных ему компаний ранее похищенные 833,9 миллиона рублей, предназначавшихся для строительства социальных объектов. Так он ввел их в легальный оборот.
"Ранее Неверов был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), ему назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - добавили в надзорном органе.
Отмечается, что в целях возмещения ущерба с него взыскивают имущество стоимостью 10,7 миллионоа рублей.
"Уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Центральный районный суд Читы Забайкальского края", - заключили в ведомстве.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В Москве рассмотрят дело о хищении при строительстве детсада в Приморье
1 декабря, 14:27
 
ПроисшествияРоссияДальний ВостокХабаровский крайГенеральная прокуратура РФ
 
 
