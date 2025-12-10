Глава организации пойдет под суд по делу о хищении на Дальнем Востоке

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Суд рассмотрит уголовное дело руководителя коммерческой организации Станислава Неверова о хищении и легализации почти 1,4 миллиарда рублей, выделенных на строительство школ, детских садов и участка газификации в регионах Дальнего Востока, сообщает Генпрокуратура России.

"Суд рассмотрит уголовное дело о хищении и легализации почти 1,4 миллиарда рублей при исполнении концессионных соглашений в регионах Дальнего Востока", - сообщили в ведомстве.

В ГП РФ рассказали, что руководитель коммерческой организации Неверов обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и пунктам "а", "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, организованной группой в особо крупном размере).

По версии следствия, Неверов с сентября 2022 года по май 2024 года похитил более 558 миллионов рублей, выделенных на строительство в Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях шести школ, четырех детских садов и участка газификации. После поступления денег на счета организации они расходовались на цели, не связанные со строительством.

Кроме того, по данным ГП РФ, в декабре 2022 года Неверов в составе организованной группы перечислил по фейковым договорам на счета подконтрольных ему компаний ранее похищенные 833,9 миллиона рублей, предназначавшихся для строительства социальных объектов. Так он ввел их в легальный оборот.

"Ранее Неверов был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), ему назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - добавили в надзорном органе.

Отмечается, что в целях возмещения ущерба с него взыскивают имущество стоимостью 10,7 миллионоа рублей.