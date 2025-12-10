Допрос обвиняемых в совершении теракта в "Крокусе" начнется 15 декабря

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Во 2-м Западном окружном военном суде 15 декабря начнется допрос обвиняемых в совершении теракта в "Крокус сити холл", сообщил РИА Новости один из участников процесса.

"Допрос обвиняемых в суде начнем в понедельник", - рассказал собеседник агентства.

На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.