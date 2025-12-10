Рейтинг@Mail.ru
Допрос обвиняемых в совершении теракта в "Крокусе" начнется 15 декабря - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:02 10.12.2025 (обновлено: 20:16 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/sud-2061224595.html
Допрос обвиняемых в совершении теракта в "Крокусе" начнется 15 декабря
Допрос обвиняемых в совершении теракта в "Крокусе" начнется 15 декабря - РИА Новости, 10.12.2025
Допрос обвиняемых в совершении теракта в "Крокусе" начнется 15 декабря
Во 2-м Западном окружном военном суде 15 декабря начнется допрос обвиняемых в совершении теракта в "Крокус сити холл", сообщил РИА Новости один из участников... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T20:02:00+03:00
2025-12-10T20:16:00+03:00
крокус
теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik
происшествия
красногорск
крокус сити холл
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033223111_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_3c4e44afea7fcc29885ffaa3ed499d1c.jpg
https://ria.ru/20251209/terakt-2060973520.html
https://ria.ru/20251208/sud-2060547220.html
красногорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033223111_195:0:2924:2047_1920x0_80_0_0_c1f2606c87eb08cac2077a9453c88292.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
крокус, теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik, происшествия, красногорск, крокус сити холл, московский городской суд
Крокус, Теракт в "Крокус Сити Холле" – Радио Sputnik, Происшествия, Красногорск, Крокус Сити Холл, Московский городской суд
Допрос обвиняемых в совершении теракта в "Крокусе" начнется 15 декабря

РИА Новости: Суд начнет допрос обвиняемых в теракте в "Крокусе" 15 декабря

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаседание суда по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Заседание суда по делу о теракте в концертном зале Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Заседание суда по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Во 2-м Западном окружном военном суде 15 декабря начнется допрос обвиняемых в совершении теракта в "Крокус сити холл", сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Допрос обвиняемых в суде начнем в понедельник", - рассказал собеседник агентства.
Сгоревшее здание Крокус Сити Холла - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
"Крокус" обжаловал взыскание в пользу пострадавших в теракте
9 декабря, 22:50
Второй западный окружной военный суд в начале августа в выездном формате в здании Мосгорсуда начал рассматривать уголовное дело о теракте в "Крокусе" по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около шести миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
В Подмосковье арестовали иностранцев за покушение на теракт
8 декабря, 12:56
 
КрокусТеракт в "Крокус Сити Холле" – Радио SputnikПроисшествияКрасногорскКрокус Сити ХоллМосковский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала