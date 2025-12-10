Премьер Бельгии может подать в суд на Еврокомиссию из-за российских активов

БРЮССЕЛЬ, 10 дек — РИА Новости. Бельгийский премьер Барт де Вевер не исключил подачу обращения в суд против Еврокомиссии в случае решения использовать замороженные российские активы для финансирования Украины.

Euroclear рассматривает возможность обращения в европейский суд", — передает агентство "Он заявил, что "нельзя исключать ничего", если будет принято решение, которое, по его словам, явно противоречило бы праву, не имело бы оснований и создавало бы серьезные риски для Бельгии. Он также утверждает, что самарассматривает возможность обращения в европейский суд", — передает агентство Belga

Бельгия, Венгрия и Европейский центральный банк категорически отвергли предложение ЕК выделить Киеву кредит под российские суверенные активы размером от 135 до 210 миллиардов евро. Франция также выступила против использования средств, хранящихся в коммерческих банках.

В свою очередь, глава Euroclear Валери Урбен заявила, что активы Банка России принадлежат ее народу, и пригрозила пойти в суд, если Еврокомиссия сможет продавить свое решение.

Тем не менее его отправили на техническое согласование постпредам стран ЕС и в середине декабря вынесут на голосование на европейском саммите.

Ситуация с активами России

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear.

ЕС, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Поэтому Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.

Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".