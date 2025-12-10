Рейтинг@Mail.ru
Премьер Бельгии может подать в суд на Еврокомиссию из-за российских активов - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:00 10.12.2025 (обновлено: 21:03 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/sud-2061224102.html
Премьер Бельгии может подать в суд на Еврокомиссию из-за российских активов
Премьер Бельгии может подать в суд на Еврокомиссию из-за российских активов - РИА Новости, 10.12.2025
Премьер Бельгии может подать в суд на Еврокомиссию из-за российских активов
Бельгийский премьер Барт де Вевер не исключил подачу обращения в суд против Еврокомиссии в случае решения использовать замороженные российские активы для... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T20:00:00+03:00
2025-12-10T21:03:00+03:00
в мире
россия
украина
еврокомиссия
евросоюз
санкции в отношении россии
бельгия
euroclear
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061231728_0:266:2048:1418_1920x0_80_0_0_320d7b6aa69cb9c7050304f17d6ff295.jpg
https://ria.ru/20251210/aktivy-2060988060.html
https://ria.ru/20251210/evropa--2060934811.html
https://ria.ru/20251208/germanija-2060491716.html
россия
украина
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061231728_0:256:2048:1792_1920x0_80_0_0_bb3d34debd49142c8a9dd5859e9e945c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии, бельгия, euroclear, санкции, экономика
В мире, Россия, Украина, Еврокомиссия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Бельгия, Euroclear, Санкции, Экономика
Премьер Бельгии может подать в суд на Еврокомиссию из-за российских активов

Де Вевер может подать иск против ЕК при передаче российских активов Киеву

© Getty Images / Omer MessingerПремьер-министр Бельгии Барт де Вевер
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Getty Images / Omer Messinger
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 10 дек — РИА Новости. Бельгийский премьер Барт де Вевер не исключил подачу обращения в суд против Еврокомиссии в случае решения использовать замороженные российские активы для финансирования Украины.
"Он заявил, что "нельзя исключать ничего", если будет принято решение, которое, по его словам, явно противоречило бы праву, не имело бы оснований и создавало бы серьезные риски для Бельгии. Он также утверждает, что сама Euroclear рассматривает возможность обращения в европейский суд", — передает агентство Belga.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Песков прокомментировал возможную конфискацию активов России Западом
Вчера, 00:19
Бельгия, Венгрия и Европейский центральный банк категорически отвергли предложение ЕК выделить Киеву кредит под российские суверенные активы размером от 135 до 210 миллиардов евро. Франция также выступила против использования средств, хранящихся в коммерческих банках.
В свою очередь, глава Euroclear Валери Урбен заявила, что активы Банка России принадлежат ее народу, и пригрозила пойти в суд, если Еврокомиссия сможет продавить свое решение.
Тем не менее его отправили на техническое согласование постпредам стран ЕС и в середине декабря вынесут на голосование на европейском саммите.

Ситуация с активами России

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Европа не сможет спасти Украину даже русскими деньгами
Вчера, 08:00
ЕС, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Поэтому Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.
Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
В качестве ответной меры Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Politico раскрыло, кто обеспечит кредит Украине за счет активов России
8 декабря, 08:45
 
В миреРоссияУкраинаЕврокомиссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииБельгияEuroclearСанкцииЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала