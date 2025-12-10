https://ria.ru/20251210/sud-2061224102.html
Премьер Бельгии может подать в суд на Еврокомиссию из-за российских активов
БРЮССЕЛЬ, 10 дек — РИА Новости. Бельгийский премьер Барт де Вевер не исключил подачу обращения в суд против Еврокомиссии в случае решения использовать замороженные российские активы для финансирования Украины.
"Он заявил, что "нельзя исключать ничего", если будет принято решение, которое, по его словам, явно противоречило бы праву, не имело бы оснований и создавало бы серьезные риски для Бельгии. Он также утверждает, что сама Euroclear
рассматривает возможность обращения в европейский суд", — передает агентство Belga
.
Бельгия, Венгрия
и Европейский центральный банк категорически отвергли предложение ЕК
выделить Киеву кредит под российские суверенные активы размером от 135 до 210 миллиардов евро. Франция
также выступила против использования средств, хранящихся в коммерческих банках.
В свою очередь, глава Euroclear Валери Урбен заявила, что активы Банка России принадлежат ее народу, и пригрозила пойти в суд, если Еврокомиссия сможет продавить свое решение.
Тем не менее его отправили на техническое согласование постпредам стран ЕС
и в середине декабря вынесут на голосование на европейском саммите.
Ситуация с активами России
После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear.
ЕС, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Поэтому Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.
Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина
вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
В качестве ответной меры Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.