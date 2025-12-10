https://ria.ru/20251210/sud-2061220818.html
ВС внес в Госдуму законопроект об увеличении срока избрания органов судей
ВС внес в Госдуму законопроект об увеличении срока избрания органов судей - РИА Новости, 10.12.2025
ВС внес в Госдуму законопроект об увеличении срока избрания органов судей
Верховный суд РФ внес в Госдуму законопроект об увеличении с четырех до шести лет срока, на который избираются органы судейского сообщества, документ доступен в РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T19:33:00+03:00
2025-12-10T19:33:00+03:00
2025-12-10T19:35:00+03:00
россия
госдума рф
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761305284_0:93:2907:1728_1920x0_80_0_0_fe8af5faee8babacbd5edb9322aaf47b.jpg
https://ria.ru/20251208/vkks-2060650775.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761305284_24:0:2753:2047_1920x0_80_0_0_1ecd4dce90359c7f4a1f549f48e538c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, политика
Россия, Госдума РФ, Политика
ВС внес в Госдуму законопроект об увеличении срока избрания органов судей
ВС предложил Госдуме увеличить с 4 до 6 лет срок, на который избираются в ВККС
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ внес в Госдуму законопроект об увеличении с четырех до шести лет срока, на который избираются органы судейского сообщества, документ доступен в думской электронной базе.
"Предлагается внести изменения в Федеральный закон... увеличить до шести лет срок, на который избираются органы судейского сообщества Российской Федерации и субъектов Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Также предлагается установить периодичность созыва Всероссийского съезда судей один раз в шесть лет.