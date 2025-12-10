Рейтинг@Mail.ru
ВС внес в Госдуму законопроект об увеличении срока избрания органов судей
19:33 10.12.2025 (обновлено: 19:35 10.12.2025)
ВС внес в Госдуму законопроект об увеличении срока избрания органов судей
ВС внес в Госдуму законопроект об увеличении срока избрания органов судей
Верховный суд РФ внес в Госдуму законопроект об увеличении с четырех до шести лет срока, на который избираются органы судейского сообщества, документ доступен в РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T19:33:00+03:00
2025-12-10T19:35:00+03:00
россия, госдума рф, политика
Россия, Госдума РФ, Политика
ВС внес в Госдуму законопроект об увеличении срока избрания органов судей

ВС предложил Госдуме увеличить с 4 до 6 лет срок, на который избираются в ВККС

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПолицейские у здания суда
Полицейские у здания суда - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Полицейские у здания суда. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ внес в Госдуму законопроект об увеличении с четырех до шести лет срока, на который избираются органы судейского сообщества, документ доступен в думской электронной базе.
"Предлагается внести изменения в Федеральный закон... увеличить до шести лет срок, на который избираются органы судейского сообщества Российской Федерации и субъектов Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Также предлагается установить периодичность созыва Всероссийского съезда судей один раз в шесть лет.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
ВККС прекратила полномочия первого зампреда Верховного суда
8 декабря, 18:32
 
