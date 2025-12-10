В Курске отказались смягчать меру пресечения фигурантам дела о хищении

КУРСК, 10 дек - РИА Новости. Четырем фигурантам дела о хищениях при строительстве фортификаций в Курской области, Лукину, Грабину, Спиридонову и Воловикову, суд отказал в изменении меры пресечения на домашний арест или более мягкую, передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинского районного суда города Курска.

Суд рассматривает дело о хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений, в котором обвиняются экс-генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин и его заместитель Игорь Грабин, экс-гендиректор компании "Интергазойл" Дмитрий Спиридонов и бывший директор ООО "КТК Сервис" Андрей Воловиков. Десятого декабря в Ленинском суде города Курска прокурор ходатайствовала о продлении меры пресечения подсудимым.

"Продление срока содержания под стражей подсудимых Воловикова, Грабина, Лукина, Спиридонова... Ещё на три месяца", - заявила государственный обвинитель.

Защитники фигурантов дела, в свою очередь, ходатайствовали об изменении меры пресечения на более мягкую.

"В отношении Лукина мы конечно возражаем, есть все основания изменить меру пресечения на домашний арест", - заявил защитник Лукина Алистратов.

Защитник подсудимого Спиридонова ходатайство поддержал и также попросил изменить своему подзащитному меру пресечения на домашний арест. Кроме того, об изменении меры пресечения на более мягкую высказался защитник фигуранта Грабина.

"Грабин социально адаптирован, имеет семью, имеет ребенка... Он намерен доказать свою невиновность в суде, поэтому оснований скрываться у него нет... Имеются все основании на изменении меры пресечения... Считаю, что можно изменить меру пресечения на домашний арест или иную меру пресечения... Хочу отметить, что ни один из свидетелей не свидетельствовал против Грабина", - заявил защитник Грабина, Шашков.

Защитник Воловикова, адвокат Костина поддержала ходатайства коллег, отметив, что ее подзащитный был участником СВО, в связи в чем попросила также изменить меру пресечения на более мягкую.

Судья Ленинского районного суда Курска Сверчкова в удовлетворении ходатайства отказала.