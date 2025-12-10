Суд на Урале снова рассмотрит дело фигуранта из "пушистой" банды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 дек - РИА Новости. Свердловский областной суд отправил на новое рассмотрение уголовное дело бывшего милиционера Антона Боровика, ранее оправданного и, по версии следствия, проходившего в паре эпизодов банды экс-милиционеров, совершившей 11 убийств, сообщила пресс-служба инстанции.

Кировский районный суд Екатеринбурга 16 сентября на основании вердикта коллегии присяжных оправдал бывшего милиционера Боровика, которого обвиняли в убийстве, совершенном в 1999 году.

По версии следствия, осенью 1999 года Боровик, на тот момент оперуполномоченный Кировского РУВД, принял участие в убийстве двух подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, которых он и его соучастники вывезли в лесополосу, где подвергли пыткам, а затем задушили, спрятав тела в яме. Присяжные заседатели тогда признали, что преступление с участием Боровика не было доказано, а сам экс-милиционер вышел из зала суда оправданным, за ним было признано право на реабилитацию.

"В Свердловский областной суд было подано апелляционное представление прокурора. Суд… отменил оправдательный приговор и направил уголовное дело на новое рассмотрение в тот же суд иным составом суда", - говорится в сообщении суда с уточнением, что вменяют Боровику превышение полномочий с применением насилия и оружия, а также убийство двух и более лиц с особой жестокостью, группой лиц и с целью скрыть другое преступление.

Ранее в пресс-службах регионального управления СК РФ и Свердловского областного суда РИА Новости сообщали, что на тот момент действующий начальник отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Кировского РУВД Екатеринбурга Владислав Соболь был лидером банды, в состав которой входили сотрудник городской милиции Константин Котик и еще три человека.

По данным следствия, преступления совершались на рубеже 1999-х и 2000-х годов. Так, осенью 1999 года в лесу Екатеринбурга соучастники убили двух мужчин, у которых до этого пытались получить информацию о торговце наркотиками. Тела убитых они закопали там же, в лесополосе.

В апреле 2000 года фигуранты пришли в квартиру к местному жителю и "требовали передать им наркотики". Получив отказ, сообщники застрелили его, его мать и сожительницу. В июне того же года они ворвались в помещение теплопункта у дома на улице Новгородцевой, где жил мужчина, который знал о преступной деятельности участников банды, над ним и еще двумя женщинами устроили расправу. После за вознаграждение в тысячу долларов они убили мужчину, а затем еще двух жителей столицы Урала , похитив у них 250 тысяч рублей.

В распоряжении преступной группы находилось пять единиц огнестрельного оружия, в том числе пистолет Макарова, два пистолета марки ИЖ, переделанных под стрельбу боевыми патронами, два обреза охотничьих гладкоствольных ружей. Основной их мотив - обогащение, отмечали следователи.

Уголовные дела в отношении других участников ОПГ были выделены в отдельные производства, некоторые из них уже "получили" приговоры. Так, Железнодорожный районный суд Екатеринбурга 4 сентября приговорил к девяти годам колонии участника банды экс-милиционеров Владимира Семенюка, которому вменяли три преступных эпизода. Как уточняла тогда прокуратура региона, Семенюк был оперуполномоченным УВД Кировского района столицы Урала, на суде вину он признал.

Железнодорожный райсуд столицы Урала 10 сентября приговорил к 16 годам колонии и Владислава Соболя, который тоже признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Тот же суд 25 сентября приговорил к восьми годам колонии бывшего сотрудника милиции Константина Котика, его судили по четырем эпизодам, вину он также признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Железнодорожный суд Екатеринбурга 10 октября вынес приговор и Олегу Анучину, участнику той же банды.