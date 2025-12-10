Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил арест экс-замминистра по строительству ДНР - РИА Новости, 10.12.2025
18:57 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/sud-2061213513.html
Суд продлил арест экс-замминистра по строительству ДНР
Суд продлил арест экс-замминистра по строительству ДНР - РИА Новости, 10.12.2025
Суд продлил арест экс-замминистра по строительству ДНР
Мещанский суд Москвы продлил срок ареста до 15 марта бывшему замминистра по строительству ДНР Юлии Мерваезовой, обвиняемой в мошенничестве с госконтрактами на... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T18:57:00+03:00
2025-12-10T18:57:00+03:00
происшествия
москва
донецкая народная республика
пятигорск
главное управление обустройства войск
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056564756_264:222:1180:737_1920x0_80_0_0_b5197fffcf321c6be6bf339031493e4e.jpg
https://ria.ru/20251016/uscherb-2048515032.html
https://ria.ru/20251209/arest-2060952232.html
https://ria.ru/20251210/sud-2061160817.html
москва
донецкая народная республика
пятигорск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056564756_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9f0a617794f610789c76a68f3a5343f6.jpg
происшествия, москва, донецкая народная республика, пятигорск, главное управление обустройства войск, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Москва, Донецкая Народная Республика, Пятигорск, Главное управление обустройства войск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Суд продлил арест экс-замминистра по строительству ДНР

РИА Новости: суд продлил арест экс-замминистра строительства ДНР до весны

© Фото : Минстрой ДНРЮлия Мерваезова
Юлия Мерваезова - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Фото : Минстрой ДНР
Юлия Мерваезова. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Мещанский суд Москвы продлил срок ареста до 15 марта бывшему замминистра по строительству ДНР Юлии Мерваезовой, обвиняемой в мошенничестве с госконтрактами на возведение военных объектов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Удовлетворить ходатайство следователя, продлить меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мерваезовой до 15 марта 2026 года", - огласила решение судья.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Ущерб по делу экс-замглавы Минстроя ДНР превысил четыре миллиарда рублей
16 октября, 03:24
Несмотря на то, что заседание проходило в открытом режиме, слушателей пустили лишь на оглашение решения.
Мерваезова обвиняется в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Следствие считает, что ущерб от ее действий составил четыре миллиарда 126 миллионов 234 тысячи 385 рублей 20 копеек. Сами контракты были заключены на общую сумму более девяти миллиардов рублей.
Юлия Мерваезова в 2021-2022 годах занимала должность директора Военно-строительной компании (ВСК), которая была в 2022 году переименована в АО "Сибирьпромгрупп" (АО "СПГ").
Как считает следствие, она выводила деньги при заключении госконтрактов на строительство объектов. По утверждению ее защиты, вменяемые преступления происходили не в период ее работы в организации, а до и после.
Здание Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Осужденных условно по делу о хищении средств "Роскосмоса" взяли под стражу
9 декабря, 20:13
В деле фигурируют 14 спорных госконтрактов, по каждому из них назначено проведение строительно-технической и бухгалтерской экспертизы, а всего 28, ранее сообщал РИА Новости источник.
Уголовное дело было возбуждено летом 2023 года в отношении предшественника Мерваезовой Дениса Чубарова. Фигурантами по нему также проходят бывший глава Главного военно-строительного управления №8 Вадим Выгулярный, экс-руководитель АО "Главное управление обустройства войск" (ГУОВ) Минобороны Евгений Горбачев, соучредитель ООО "Технострой" Виталий Прудников и другие. Количество фигурантов на сегодняшний день достигло девяти человек.
Мерваезова была арестована в Пятигорске, а затем этапирована в Москву, где ей продлили срок ареста. Потерпевшими по уголовным делам признаны около пяти организаций и Минобороны РФ.
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Суд арестовал экс-главу Иваново по делу о превышении полномочий
Вчера, 16:05
 
ПроисшествияМоскваДонецкая Народная РеспубликаПятигорскГлавное управление обустройства войскМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
