Суд продлил арест экс-замминистра по строительству ДНР

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Мещанский суд Москвы продлил срок ареста до 15 марта бывшему замминистра по строительству ДНР Юлии Мерваезовой, обвиняемой в мошенничестве с госконтрактами на возведение военных объектов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Удовлетворить ходатайство следователя, продлить меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мерваезовой до 15 марта 2026 года", - огласила решение судья.

Несмотря на то, что заседание проходило в открытом режиме, слушателей пустили лишь на оглашение решения.

Мерваезова обвиняется в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Следствие считает, что ущерб от ее действий составил четыре миллиарда 126 миллионов 234 тысячи 385 рублей 20 копеек. Сами контракты были заключены на общую сумму более девяти миллиардов рублей.

Юлия Мерваезова в 2021-2022 годах занимала должность директора Военно-строительной компании (ВСК), которая была в 2022 году переименована в АО "Сибирьпромгрупп" (АО "СПГ").

Как считает следствие, она выводила деньги при заключении госконтрактов на строительство объектов. По утверждению ее защиты, вменяемые преступления происходили не в период ее работы в организации, а до и после.

В деле фигурируют 14 спорных госконтрактов, по каждому из них назначено проведение строительно-технической и бухгалтерской экспертизы, а всего 28, ранее сообщал РИА Новости источник.

Уголовное дело было возбуждено летом 2023 года в отношении предшественника Мерваезовой Дениса Чубарова. Фигурантами по нему также проходят бывший глава Главного военно-строительного управления №8 Вадим Выгулярный, экс-руководитель АО " Главное управление обустройства войск " (ГУОВ) Минобороны Евгений Горбачев, соучредитель ООО "Технострой" Виталий Прудников и другие. Количество фигурантов на сегодняшний день достигло девяти человек.