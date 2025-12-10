Рейтинг@Mail.ru
Суд вернется к отбору присяжных по делу банды Христева - РИА Новости, 10.12.2025
18:20 10.12.2025
Суд вернется к отбору присяжных по делу банды Христева
Суд вернется к отбору присяжных по делу банды Христева
Суд вернется к отбору присяжных по делу банды Христева
Второй западный окружной военный суд в феврале вернется к отбору коллегии присяжных заседателей по уголовному делу в отношении бывшего военного Павла Христева
Суд вернется к отбору присяжных по делу банды Христева

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд в феврале вернется к отбору коллегии присяжных заседателей по уголовному делу в отношении бывшего военного Павла Христева и девяти членов его группировки, на счету которых, по версии следствия, убийства 15 человек и несколько покушений, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Отбор коллегии присяжных заседателей переносится на февраль", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили в инстанции, в среду суд приступил к отбору коллегии, однако она не сформировалась.
Ранее суд удовлетворил ходатайство подсудимых о рассмотрении их дела с участием присяжных заседателей. Всем обвиняемым продлили срок ареста на полгода.
Как ранее сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, жертвами банды Христева стали 15 человек, еще семеро выжили.
По версии следствия, бывший военнослужащий Павел Христев вместе с Артуром Козловым в 2000 году создали банду для заказных убийств. В ее состав вошли действующие и бывшие сотрудники силовых структур. В феврале 2000 года Христев и четверо сообщников пытались убить криминального авторитета Максима Лазовского (Макс Хромой), но по ошибке застрелили его водителя.
Кроме того, полагает следствие, в марте 2002 года банда расправилась с советником министра путей сообщения Александром Фоминовым, а также с мэром Озерского района Владиславом Сащихиным с супругой, чей автомобиль был взорван. Позднее по заказу гендиректора компании "Консул" Ирины Егоровой был похищен и убит владелец фирмы Владимир Клюев, его сын, бухгалтер компании. На счету банды, считают следователи, убийства владельца Красногвардейского рынка Москвы Хафиза Махмудова, его бухгалтера и троих предпринимателей.
В апреле 2003 года при попытке убить советника председателя Контрольно-счетной палаты Москвы Александра Ревзина был застрелен глава "Евротрансгаза" Тимофей Пономаренко. Позднее обвиняемые предприняли новую попытку убийства Ревзина, в результате которого он получил ранения.
Следствие также вменяет членам группировки то, что они незаконно хранили огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства и наркотические средства.
В марте 2020 года, как считает следствие, Христев создал новую вооруженную группу, которая совершила разбойное нападение на охотхозяйство в Калужской области, похитив имущество и оружие его владельца.
Обвиняемым в зависимости от роли и степени участия инкриминируются статья 209 УК РФ (бандитизм), статья 105 УК РФ (убийство), статья 30 УК РФ 105 УК РФ (покушение на убийство), статья 33 и статья 105 УК РФ (подстрекательство и пособничество в убийстве), статья 162 УК РФ (разбой), статья 226 УК РФ (хищение оружия), статья 163 УК РФ (вымогательство), статья 126 УК РФ (похищение человека), статья 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества), статья 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов), статья 222.1 УК РФ (незаконное приобретение взрывчатых веществ и взрывных устройств), статья 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств).
