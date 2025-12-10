Рейтинг@Mail.ru
Блогера Никиту Ефремова* осудили на три года условно - РИА Новости, 10.12.2025
18:12 10.12.2025 (обновлено: 18:29 10.12.2025)
Блогера Никиту Ефремова* осудили на три года условно
Блогер Никита Ефремов* осужден на три года условно по делу о финансировании экстремистской деятельности, сообщает прокуратура Подмосковья. РИА Новости, 10.12.2025
московская область (подмосковье), происшествия, россия, москва, фонд борьбы с коррупцией, следственный комитет россии (ск рф)
Московская область (Подмосковье), Происшествия, Россия, Москва, Фонд борьбы с коррупцией, Следственный комитет России (СК РФ)
© @nefremovБлогер Никита Ефремов*
© @nefremov
Блогер Никита Ефремов*. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Блогер Никита Ефремов* осужден на три года условно по делу о финансировании экстремистской деятельности, сообщает прокуратура Подмосковья.
"С учетом позиции государственного обвинителя Химкинской городской прокуратуры 25-летний житель Подмосковья Никита Ефремов* осужден за финансирование экстремистской деятельности. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности)... Суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Приговор суда в законную силу не вступил", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Против Ефремова* было возбуждено уголовное дело за донаты ФБК**. Как ранее заявляли в СК РФ, блогера обвиняли в финансировании экстремистской деятельности. Останкинский суд Москвы в августе избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.
По версии следствия, Ефремов*, находясь в Москве и Подмосковье, "с сентября 2021 года по февраль 2022 года, являясь противником действующих российских органов власти, перевел деньги на нужды и обеспечение организации, запрещенной в РФ из-за экстремистской деятельности". Ему грозило от трех до восьми лет лишения свободы.
Как уточняли РИА Новости в правоохранительных органах, дело возбуждено из-за переводов в адрес ФБК**, в 2021 году признанного экстремистской организацией и ликвидированного.
Ефремов* - блогер, бизнесмен и основатель бренда Nikita Efremov. Он открыл в России несколько магазинов, где продавал одежду и обувь, в основном кроссовки из лимитированных коллекций. Позднее обзавелся бутиком в Дубае.
* Внесен в список террористов и экстремистов
** Организация признана в России экстремистской и ликвидирована.
