Блогера Никиту Ефремова* осудили на три года условно

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Блогер Никита Ефремов* осужден на три года условно по делу о финансировании экстремистской деятельности, сообщает прокуратура Подмосковья.

По версии следствия, Ефремов*, находясь в Москве и Подмосковье, "с сентября 2021 года по февраль 2022 года, являясь противником действующих российских органов власти, перевел деньги на нужды и обеспечение организации, запрещенной в РФ из-за экстремистской деятельности". Ему грозило от трех до восьми лет лишения свободы.