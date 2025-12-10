Суд отложил рассмотрение дела основательницы Meduza* на 25 декабря

Как установило следствие, в сентябре 2024 года и в марте 2025 года Тимченко** опубликовала в интернете видеозаписи для вовлечения граждан в деятельность организации, признанной нежелательной на территории России, а также для формирования протестных настроений. Она объявлена в международный розыск. По ходатайству следствия Тимченко** заочно арестована в РФ.