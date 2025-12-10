https://ria.ru/20251210/sud-2061200535.html
Суд отложил рассмотрение дела основательницы Meduza* на 25 декабря
Суд отложил рассмотрение дела основательницы Meduza* на 25 декабря - РИА Новости, 10.12.2025
Суд отложил рассмотрение дела основательницы Meduza* на 25 декабря
Черемушкинский суд Москвы отложил на 25 декабря рассмотрение дела основательницы издания Meduza* Галины Тимченко** об организации деятельности нежелательной... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T18:12:00+03:00
2025-12-10T18:12:00+03:00
2025-12-10T18:12:00+03:00
Суд отложил рассмотрение дела основательницы Meduza* на 25 декабря
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы отложил на 25 декабря рассмотрение дела основательницы издания Meduza* Галины Тимченко** об организации деятельности нежелательной организации, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Отложить судебное заседание на 25 декабря", - определил суд.
Ранее в столичном главке СК РФ
сообщили, что завершено расследование дела Тимченко*, обвиняемой в организации деятельности нежелательной организации.
Как установило следствие, в сентябре 2024 года и в марте 2025 года Тимченко** опубликовала в интернете видеозаписи для вовлечения граждан в деятельность организации, признанной нежелательной на территории России, а также для формирования протестных настроений. Она объявлена в международный розыск. По ходатайству следствия Тимченко** заочно арестована в РФ.
В 2024 году Минюст внес журналистку в реестр иностранных агентов. Отмечалось, что Тимченко** создавала и распространяла сообщения и материалы иностранных агентов, выступала против СВО на Украине
, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ. Тимченко** проживает за пределами России.* Medusa Project признана в России СМИ-иностранным агентом и нежелательной организацией.
** Физическое лицо, выполняющее функцию иноагента.