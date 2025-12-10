https://ria.ru/20251210/sud-2061189590.html
На Урале обжалуют первый в России штраф за поиск экстремистского контента
На Урале обжалуют первый в России штраф за поиск экстремистского контента - РИА Новости, 10.12.2025
На Урале обжалуют первый в России штраф за поиск экстремистского контента
Первое в России постановление суда о назначении штрафа за поиск экстремистских материалов будет обжаловано, сообщил РИА Новости представитель оштрафованного,... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T17:41:00+03:00
2025-12-10T17:41:00+03:00
2025-12-10T17:41:00+03:00
россия
урал
каменск-уральский
общество
россия
урал
каменск-уральский
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 дек - РИА Новости. Первое в России постановление суда о назначении штрафа за поиск экстремистских материалов будет обжаловано, сообщил РИА Новости представитель оштрафованного, юрист Сергей Барсуков.
Ранее объединенная пресс-служба судов сообщила, что мировой суд свердловского Каменска-Уральского
назначил штраф в 3 тысячи рублей за поиск экстремистских материалов местному жителю, Сергею Глухих, студенту медучреждения.
Это первое дело по новой статье 13.53 КоАП РФ
о поиске заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, включенной в Кодекс летом.
"Однозначно будем обжаловать",- заявил Барсуков.
В протоколе было указано, что молодой человек через браузер Safari осуществил поиск заведомо экстремистских материалов, "а именно экстремистского материала - графического изображения шеврона батальона "Азов*".
В оперативных службах уточняли РИА Новости, что фигурант дела несколько раз делал запросы в интернете о "Русском добровольческом корпусе*" и батальоне "Азов*" , а также "состоял в пабликах неонацистской тематики".
В свою очередь Барсуков в разговоре с агентством настаивал на том, что его подзащитный случайно наткнулся в интернете на статьи о запрещенных организациях.
* Запрещенная в России террористическая организация