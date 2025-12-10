Рейтинг@Mail.ru
На Урале обжалуют первый в России штраф за поиск экстремистского контента - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:41 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/sud-2061189590.html
На Урале обжалуют первый в России штраф за поиск экстремистского контента
На Урале обжалуют первый в России штраф за поиск экстремистского контента - РИА Новости, 10.12.2025
На Урале обжалуют первый в России штраф за поиск экстремистского контента
Первое в России постановление суда о назначении штрафа за поиск экстремистских материалов будет обжаловано, сообщил РИА Новости представитель оштрафованного,... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T17:41:00+03:00
2025-12-10T17:41:00+03:00
россия
урал
каменск-уральский
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_0:373:2977:2048_1920x0_80_0_0_1aa6466e129adf64479df2477053c120.jpg
https://ria.ru/20251202/gosduma-2059280032.html
https://ria.ru/20250716/simonyan-2029575834.html
россия
урал
каменск-уральский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_0dbf5f8d6053c58704c40b7ad741a817.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, урал, каменск-уральский, общество
Россия, Урал, Каменск-Уральский, Общество
На Урале обжалуют первый в России штраф за поиск экстремистского контента

Защита оштрафованного за поиск экстремистского контента уральца обжалует решение

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 дек - РИА Новости. Первое в России постановление суда о назначении штрафа за поиск экстремистских материалов будет обжаловано, сообщил РИА Новости представитель оштрафованного, юрист Сергей Барсуков.
Ранее объединенная пресс-служба судов сообщила, что мировой суд свердловского Каменска-Уральского назначил штраф в 3 тысячи рублей за поиск экстремистских материалов местному жителю, Сергею Глухих, студенту медучреждения.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
В ГД предложили удалять контент, дискредитирующий традиционные ценности
2 декабря, 17:06
Это первое дело по новой статье 13.53 КоАП РФ о поиске заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, включенной в Кодекс летом.
"Однозначно будем обжаловать",- заявил Барсуков.
В протоколе было указано, что молодой человек через браузер Safari осуществил поиск заведомо экстремистских материалов, "а именно экстремистского материала - графического изображения шеврона батальона "Азов*".
В оперативных службах уточняли РИА Новости, что фигурант дела несколько раз делал запросы в интернете о "Русском добровольческом корпусе*" и батальоне "Азов*" , а также "состоял в пабликах неонацистской тематики".
В свою очередь Барсуков в разговоре с агентством настаивал на том, что его подзащитный случайно наткнулся в интернете на статьи о запрещенных организациях.
* Запрещенная в России террористическая организация
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Симоньян призвала внести поправки в закон о поиске экстремистского контента
16 июля, 22:33
 
РоссияУралКаменск-УральскийОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала