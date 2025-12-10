Суд оставил под арестом экс-бенефициара "Корпорации СТС"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 дек – РИА Новости. Свердловский областной суд оставил под арестом до 15 февраля 2026 года бизнесмена и бывшего бенефициара уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС" Алексея Боброва, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила пресс-служба инстанции.
"Адвокатом обвиняемого постановление было обжаловано в Свердловском областном суде. В апелляционной жалобе он просил для своего подзащитного более мягкую меру пресечения. Суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела, отменил постановление суда первой инстанции и вынес новое решение, которым удовлетворил ходатайство следователя, продлил срок содержания под стражей Боброву по 15 февраля 2026 года", – говорится в сообщении.
Рассмотрение данной апелляционной жалобы проходило в три заседания: 5, 9 и 10 декабря.
Бобров проходит по одному делу с председателем совета директоров "Корпорации СТС" Татьяной Черных и Антоном Боликовым, бывшим гендиректором АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК") – дочерней компании АО "Облкоммунэнерго", входящей в "Корпорацию СТС". Фигурантом этого дела является и бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, уточняла РИА Новости адвокат Чемезова, Мария Кирилова. Всем им вменяют хищение субсидий, выделенных областным правительством, однако своей вины никто из них не признает. Ранее арест Боброву, Чемезову, Боликову и Черных был продлен до 15 февраля 2026 года.
Правоохранительные органы в конце сентября информировали о задержаниях и обысках по местам жительства и в офисах бенефициаров АО "Облкоммунэнерго" и АО "Объединенная теплоснабжающая компания". В Москве был задержан и доставлен в Екатеринбург Алексей Бобров, были задержаны Татьяна Черных, Антон Боликов и Артем Носков, исполняющий обязанности гендиректора "ОТСК". Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал Боброва, Черных и Боликова, а Носков был освобожден из-под стражи и сейчас находится под подпиской о невыезде.
Бобров ранее фигурировал в исках Генеральной прокуратуры РФ. Так, 25 ноября Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил второй иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства активов, среди ответчиков по которому, помимо Боброва, значились бизнесмен Артем Биков и теперь уже бывший гендиректор АО "Облкоммунэнерго" Дмитрий Буданов.
Предыдущий иск Генпрокуратуры был удовлетворен 10 октября Ленинским районным судом Екатеринбурга. По данным надзорного ведомства, Биков и Бобров, пользуясь покровительством чиновников, ответственных за сферу ЖКХ, незаконно завладели госпредприятием "Облкоммунэнерго", сформировав за счет него производственный комплекс "Корпорации СТС" и монополизировав предоставление коммунальных услуг на территории Уральского федерального округа, а затем вывели доходы холдинга в размере 12 миллиардов рублей за рубеж. Ведомство просило изъять доли порядка 40 компаний, почти все они на данный момент перешли в доход России.