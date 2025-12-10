Рейтинг@Mail.ru
Суд оставил под арестом экс-бенефициара "Корпорации СТС" - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:37 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/sud-2061188453.html
Суд оставил под арестом экс-бенефициара "Корпорации СТС"
Суд оставил под арестом экс-бенефициара "Корпорации СТС" - РИА Новости, 10.12.2025
Суд оставил под арестом экс-бенефициара "Корпорации СТС"
Свердловский областной суд оставил под арестом до 15 февраля 2026 года бизнесмена и бывшего бенефициара уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС"... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T17:37:00+03:00
2025-12-10T17:37:00+03:00
происшествия
екатеринбург
россия
свердловская область
алексей бобров
генеральная прокуратура рф
свердловский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044113918_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bb4f0798007eee4a35cb93d76e1a5e0d.jpg
https://ria.ru/20251210/sud-2061160817.html
екатеринбург
россия
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044113918_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_229b81cc3aa12b2fbc793fa27c6347fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург, россия, свердловская область, алексей бобров, генеральная прокуратура рф, свердловский областной суд
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Свердловская область, Алексей Бобров, Генеральная прокуратура РФ, Свердловский областной суд
Суд оставил под арестом экс-бенефициара "Корпорации СТС"

Суд оставил под арестом экс-бенефициара уральской "Корпорации СТС" Боброва

© РИА НовостиБенефициар коммунального холдинга "Корпорация СТС" Алексей Бобров, обвиняемый в крупном мошенничестве, в зале суда
Бенефициар коммунального холдинга Корпорация СТС Алексей Бобров, обвиняемый в крупном мошенничестве, в зале суда - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости
Бенефициар коммунального холдинга "Корпорация СТС" Алексей Бобров, обвиняемый в крупном мошенничестве, в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 дек – РИА Новости. Свердловский областной суд оставил под арестом до 15 февраля 2026 года бизнесмена и бывшего бенефициара уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС" Алексея Боброва, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила пресс-служба инстанции.
"Адвокатом обвиняемого постановление было обжаловано в Свердловском областном суде. В апелляционной жалобе он просил для своего подзащитного более мягкую меру пресечения. Суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела, отменил постановление суда первой инстанции и вынес новое решение, которым удовлетворил ходатайство следователя, продлил срок содержания под стражей Боброву по 15 февраля 2026 года", – говорится в сообщении.
Рассмотрение данной апелляционной жалобы проходило в три заседания: 5, 9 и 10 декабря.
Бобров проходит по одному делу с председателем совета директоров "Корпорации СТС" Татьяной Черных и Антоном Боликовым, бывшим гендиректором АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК") – дочерней компании АО "Облкоммунэнерго", входящей в "Корпорацию СТС". Фигурантом этого дела является и бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, уточняла РИА Новости адвокат Чемезова, Мария Кирилова. Всем им вменяют хищение субсидий, выделенных областным правительством, однако своей вины никто из них не признает. Ранее арест Боброву, Чемезову, Боликову и Черных был продлен до 15 февраля 2026 года.
Правоохранительные органы в конце сентября информировали о задержаниях и обысках по местам жительства и в офисах бенефициаров АО "Облкоммунэнерго" и АО "Объединенная теплоснабжающая компания". В Москве был задержан и доставлен в Екатеринбург Алексей Бобров, были задержаны Татьяна Черных, Антон Боликов и Артем Носков, исполняющий обязанности гендиректора "ОТСК". Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал Боброва, Черных и Боликова, а Носков был освобожден из-под стражи и сейчас находится под подпиской о невыезде.
Бобров ранее фигурировал в исках Генеральной прокуратуры РФ. Так, 25 ноября Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил второй иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства активов, среди ответчиков по которому, помимо Боброва, значились бизнесмен Артем Биков и теперь уже бывший гендиректор АО "Облкоммунэнерго" Дмитрий Буданов.
Предыдущий иск Генпрокуратуры был удовлетворен 10 октября Ленинским районным судом Екатеринбурга. По данным надзорного ведомства, Биков и Бобров, пользуясь покровительством чиновников, ответственных за сферу ЖКХ, незаконно завладели госпредприятием "Облкоммунэнерго", сформировав за счет него производственный комплекс "Корпорации СТС" и монополизировав предоставление коммунальных услуг на территории Уральского федерального округа, а затем вывели доходы холдинга в размере 12 миллиардов рублей за рубеж. Ведомство просило изъять доли порядка 40 компаний, почти все они на данный момент перешли в доход России.
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Суд арестовал экс-главу Иваново по делу о превышении полномочий
Вчера, 16:05
 
ПроисшествияЕкатеринбургРоссияСвердловская областьАлексей БобровГенеральная прокуратура РФСвердловский областной суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала