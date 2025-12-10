Суд оставил под арестом экс-бенефициара "Корпорации СТС"

Предыдущий иск Генпрокуратуры был удовлетворен 10 октября Ленинским районным судом Екатеринбурга. По данным надзорного ведомства, Биков и Бобров, пользуясь покровительством чиновников, ответственных за сферу ЖКХ, незаконно завладели госпредприятием "Облкоммунэнерго", сформировав за счет него производственный комплекс "Корпорации СТС" и монополизировав предоставление коммунальных услуг на территории Уральского федерального округа, а затем вывели доходы холдинга в размере 12 миллиардов рублей за рубеж. Ведомство просило изъять доли порядка 40 компаний, почти все они на данный момент перешли в доход России.