Суд выяснил, как началась драка между таксистом и судьей Тришкиным

ВИДНОЕ (Московская обл.), 10 дек - РИА Новости. Видновский суд Московской области провел следственный эксперимент, чтобы выяснить, как именно таксист ударил военного судью в отставке Альберта Тришкина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Как заявил ранее в суде сын отставного судьи, допрошенный в качестве свидетеля, перед началом стрельбы таксист ударил его отца по лицу. Потом разгорелся конфликт, в ходе которого, как считает следствие, Тришкин выстрелил в таксиста.

Прокурор усомнился, что свидетель со своего места мог точно увидеть удар, и предложил провести "простейший следственный эксперимент".

Участники процесса поставили рядом два стула как места в автомобиле, после чего Тришкин изображал в ходе эксперимента самого себя, а представитель потерпевшего таксиста - своего доверителя. Свидетель взял его руку и изобразил, как именно был нанесен удар.

В итоге участники пришли к выводу, что свидетель видел направление удара, но не видел его локализацию.

Тришкин обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений и с применением оружия. Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) удовлетворила просьбу председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела против судьи 2-го Западного окружного военного суда Тришкина. Изначально дело предполагалось возбудить по еще одному квалифицирующему признаку - по мотивам ненависти или вражды, но в итоге в суд дело поступило с квалификацией "из хулиганских побуждений".

Из изложенных материалов в ходе заседания ВККС следует, что водитель " Яндекс.Такси " прибыл в подмосковный Ленинский городской округ. Двигаясь задним ходом, таксист преградил дорогу Hyundai, в которой находился судья Тришкин. Между ними возник конфликт, в ходе которого Тришкин произвел выстрел в ногу таксиста из незарегистрированного травматического оружия.