Жителя Калининграда осудили за поджог дома, в котором погиб ребенок

Следствием установлено, что 13 сентября 2024 года фигурант, будучи пьяным, пришел к дому соседки, чтобы ее убить. Он облил бензином веранду из принесенной с собой пластиковой бутылки, поджег ее и скрылся с места преступления. В результате пожара на месте погиб четырехлетний мальчик, внук женщины, гостивший у неё в это время. Сама же пенсионерка смогла выбраться из пожара через окно на кухне на первом этаже. Кроме того, фигурант похитил еще дорогой строительный инструмент из подсобного хозяйственного помещения 59-летней соседки. По данным следствия, мотивом совершения преступлений мог явиться тот факт, что потерпевшая, по мнению подсудимого, не в полном объеме оплатила его услуги по ранее выполненным для нее строительным работам.