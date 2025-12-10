Рейтинг@Mail.ru
Жителя Калининграда осудили за поджог дома, в котором погиб ребенок
17:09 10.12.2025 (обновлено: 17:15 10.12.2025)
Жителя Калининграда осудили за поджог дома, в котором погиб ребенок
Жителя Калининграда осудили за поджог дома, в котором погиб ребенок
происшествия
россия
калининград
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, россия, калининград, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Калининград, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя Калининграда осудили за поджог дома, в котором погиб ребенок

© Фото : Калининградский Следком/TelegramЖитель Калининграда на месте поджога дома, в котором погиб ребенок
Житель Калининграда на месте поджога дома, в котором погиб ребенок
КАЛИНИНГРАД, 10 дек – РИА Новости. Житель Калининграда получил 22 года колонии строгого режима за поджог дома, в котором погиб ребенок, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
Следствием установлено, что 13 сентября 2024 года фигурант, будучи пьяным, пришел к дому соседки, чтобы ее убить. Он облил бензином веранду из принесенной с собой пластиковой бутылки, поджег ее и скрылся с места преступления. В результате пожара на месте погиб четырехлетний мальчик, внук женщины, гостивший у неё в это время. Сама же пенсионерка смогла выбраться из пожара через окно на кухне на первом этаже. Кроме того, фигурант похитил еще дорогой строительный инструмент из подсобного хозяйственного помещения 59-летней соседки. По данным следствия, мотивом совершения преступлений мог явиться тот факт, что потерпевшая, по мнению подсудимого, не в полном объеме оплатила его услуги по ранее выполненным для нее строительным работам.
"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год шесть месяцев. Кроме того, в пользу родителей ребенка взыскана компенсация морального вреда в размере 6 миллионов рублей и имущественного ущерба в общей суме 2,73 миллиона рублей", - говорится в сообщении в Telegram–канале областного СУ СК.
Отмечается, что собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 66-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в краже (пункты "б", "в" части 2 статьи 158 УК РФ), умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога (части 2 статьи 167 УК РФ), убийстве малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, общеопасным способом (пункты "в", "е" части 2 статьи 105 УК РФ) и покушении на убийство двух лиц (части 3 статьи 30, пункты "а", "в", "е" части 2 статьи 105 УК РФ).
