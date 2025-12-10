Жителя Калининграда осудили за поджог дома, в котором погиб ребенок

КАЛИНИНГРАД, 10 дек – РИА Новости. Житель Калининграда получил 22 года колонии строгого режима за поджог дома, в котором погиб ребенок, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
Следствием установлено, что 13 сентября 2024 года фигурант, будучи пьяным, пришел к дому соседки, чтобы ее убить. Он облил бензином веранду из принесенной с собой пластиковой бутылки, поджег ее и скрылся с места преступления. В результате пожара на месте погиб четырехлетний мальчик, внук женщины, гостивший у неё в это время. Сама же пенсионерка смогла выбраться из пожара через окно на кухне на первом этаже. Кроме того, фигурант похитил еще дорогой строительный инструмент из подсобного хозяйственного помещения 59-летней соседки. По данным следствия, мотивом совершения преступлений мог явиться тот факт, что потерпевшая, по мнению подсудимого, не в полном объеме оплатила его услуги по ранее выполненным для нее строительным работам.
"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год шесть месяцев. Кроме того, в пользу родителей ребенка взыскана компенсация морального вреда в размере 6 миллионов рублей и имущественного ущерба в общей суме 2,73 миллиона рублей", - говорится в сообщении в Telegram–канале областного СУ СК.
Отмечается, что собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 66-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в краже (пункты "б", "в" части 2 статьи 158 УК РФ), умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога (части 2 статьи 167 УК РФ), убийстве малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, общеопасным способом (пункты "в", "е" части 2 статьи 105 УК РФ) и покушении на убийство двух лиц (части 3 статьи 30, пункты "а", "в", "е" части 2 статьи 105 УК РФ).