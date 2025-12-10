Рейтинг@Mail.ru
Суд признал, что Блиновская вложила в бизнес мужа 200 миллионов рублей - РИА Новости, 10.12.2025
17:00 10.12.2025
Суд признал, что Блиновская вложила в бизнес мужа 200 миллионов рублей
экономика, москва, вологодская область, россия, елена блиновская
Экономика, Москва, Вологодская область, Россия, Елена Блиновская
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал, что Елена Блиновская предоставила в виде займов более 200 миллионов рублей вологодскому ООО "Аквакультура", созданному для разведения рыбы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как пояснил представитель Марии Ознобихиной, финансового управляющего Блиновской, несколько десятков займов было выдано "Аквакультуре" техническими компаниями, входившими в схему дробления бизнеса Блиновской. Среди них – ООО "Альтаир", ООО "Арктур", ООО "Канопус", ООО "Кастор" и другие.
Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Продажу Блиновской купленной ради номеров машины признали незаконной
2 декабря, 04:25
"Они являлись притворными займодавцами… Более 200 миллионов рублей было перечислено за счет средств от вебинаров Блиновской и с ее ведома", - сказал представитель финуправляющего.
Суд полностью удовлетворил требования Ознобихиной, признав Блиновскую действительным займодавцем. Такое решение может стать основанием для обращения с отдельным иском к заемщику о возврате займов в конкурсную массу блогера.
Ранее суд в этом деле о банкротстве Блиновской наложил арест на имущество "Аквакультуры", в которой, по данным сервиса "БИР-Аналитик", до мая 2024 года 80% принадлежало ее мужу Алексею.
Арест был наложен на принадлежащие "Аквакультуре" четыре здания в Вологодской области, 10 земельных участков, два трактора "Беларус", автомобили "Лада Ларгус" и УАЗ, два снегохода Yamaha, снегоход "Буран", 11 моторных лодок, а также на "водные транспортные средства, не имеющие двигателей (кроме весельных лодок)" и рыбные садки.
Арбитражный суд Москвы в ноябре 2024 года признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества. Савеловский суд Москвы 3 марта текущего года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом один миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.
Блогер Елена Блиновская во время рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Финуправляющая Блиновской потребовала от ФНС вернуть 224 миллиона рублей
18 ноября, 05:29
 
ЭкономикаМоскваВологодская областьРоссияЕлена Блиновская
 
 
