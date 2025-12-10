Суд признал, что Блиновская вложила в бизнес мужа 200 миллионов рублей

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал, что Елена Блиновская предоставила в виде займов более 200 миллионов рублей вологодскому ООО "Аквакультура", созданному для разведения рыбы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Как пояснил представитель Марии Ознобихиной, финансового управляющего Блиновской , несколько десятков займов было выдано "Аквакультуре" техническими компаниями, входившими в схему дробления бизнеса Блиновской. Среди них – ООО "Альтаир", ООО "Арктур", ООО "Канопус", ООО "Кастор" и другие.

"Они являлись притворными займодавцами… Более 200 миллионов рублей было перечислено за счет средств от вебинаров Блиновской и с ее ведома", - сказал представитель финуправляющего.

Суд полностью удовлетворил требования Ознобихиной, признав Блиновскую действительным займодавцем. Такое решение может стать основанием для обращения с отдельным иском к заемщику о возврате займов в конкурсную массу блогера.

Ранее суд в этом деле о банкротстве Блиновской наложил арест на имущество "Аквакультуры", в которой, по данным сервиса "БИР-Аналитик", до мая 2024 года 80% принадлежало ее мужу Алексею.

Арест был наложен на принадлежащие "Аквакультуре" четыре здания в Вологодской области , 10 земельных участков, два трактора "Беларус", автомобили "Лада Ларгус" и УАЗ, два снегохода Yamaha, снегоход "Буран", 11 моторных лодок, а также на "водные транспортные средства, не имеющие двигателей (кроме весельных лодок)" и рыбные садки.