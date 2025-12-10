Рейтинг@Mail.ru
Тришкин начал стрельбу после удара таксиста, заявил сын судьи - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:17 10.12.2025 (обновлено: 16:41 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/sud-2061164741.html
Тришкин начал стрельбу после удара таксиста, заявил сын судьи
Тришкин начал стрельбу после удара таксиста, заявил сын судьи - РИА Новости, 10.12.2025
Тришкин начал стрельбу после удара таксиста, заявил сын судьи
Таксист, в которого стрелял судья военного суда в отставке Альберт Тришкин, первый ударил его в ходе дорожного конфликта, заявил его сын Игорь Тришкин,... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T16:17:00+03:00
2025-12-10T16:41:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
александр бастрыкин
яндекс.такси
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061168402_0:32:800:482_1920x0_80_0_0_68846cc7af477f3f1acc7ced29aa4bc0.jpg
https://ria.ru/20251125/trishkin-2057359138.html
https://ria.ru/20250716/sudya-2029403150.html
https://ria.ru/20251119/tjumen-2055904017.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061168402_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_45148e14b1faeca0b28ab6f1d6634d6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), россия, александр бастрыкин, яндекс.такси
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Александр Бастрыкин, Яндекс.Такси
Тришкин начал стрельбу после удара таксиста, заявил сын судьи

Сын судьи Тришкина свидетельствовал, что его отец стрелял после удара таксиста

© Фото : соцсетиАльберт Тришкин
Альберт Тришкин - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Фото : соцсети
Альберт Тришкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВИДНОЕ (Московская обл.), 10 дек - РИА Новости. Таксист, в которого стрелял судья военного суда в отставке Альберт Тришкин, первый ударил его в ходе дорожного конфликта, заявил его сын Игорь Тришкин, допрошенный как свидетель в Видновском суде Московской области.
По его словам, конфликт случился из-за резкого маневра таксиста. После этого "началось обоюдное выражение недовольства с нецензурной бранью". Пистолет отставной судья, отметил его сын, лишь продемонстрировал, чтобы прекратить конфликт.
Полицейский на улице - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Полицейский рассказал о звонке судье Тришкину после инцидента со стрельбой
25 ноября, 11:29
"Таксист стал вести себя провокационно, вышел, через окно ударил Тришкина по лицу и попытался забрать пистолет", - сказал свидетель.
По его словам, удар был нанесен "кулаком в левую часть лица".
Свидетель добавил, что они попытались уехать, но таксист нагнулся, как будто собрался поднять камень и продолжить наносить удары. Тогда конфликт продолжился, и уехать они смогли только после того, как участники конфликта "потолкались" и произошли выстрелы.
Тришкин обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений и с применением оружия. Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до пяти лет.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Судья Тришкин рассказал, как нашел пистолет, из которого стрелял в таксиста
16 июля, 10:46
Ранее Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) удовлетворила просьбу председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела против судьи 2-го Западного окружного военного суда Тришкина. Изначально дело предполагалось возбудить по еще одному квалифицирующему признаку - по мотивам ненависти или вражды, но в итоге в суд дело поступило с квалификацией "из хулиганских побуждений".
Из изложенных материалов в ходе заседания ВККС следует, что водитель "Яндекс.Такси" прибыл в подмосковный Ленинский городской округ. Двигаясь задним ходом, таксист преградил дорогу машине Hyundai, в которой находился судья Тришкин. Между ними возник конфликт, в ходе которого Тришкин произвел выстрел в ногу таксиста из незарегистрированного травматического оружия.
Тришкин был назначен судьей военного суда в 2016 году.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В Тюмени установили личность стрелявшего из автомата в жилом комплексе
19 ноября, 07:02
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияАлександр БастрыкинЯндекс.Такси
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала