Тришкин начал стрельбу после удара таксиста, заявил сын судьи
2025-12-10T16:17:00+03:00
2025-12-10T16:17:00+03:00
2025-12-10T16:41:00+03:00
ВИДНОЕ (Московская обл.), 10 дек - РИА Новости. Таксист, в которого стрелял судья военного суда в отставке Альберт Тришкин, первый ударил его в ходе дорожного конфликта, заявил его сын Игорь Тришкин, допрошенный как свидетель в Видновском суде Московской области.
По его словам, конфликт случился из-за резкого маневра таксиста. После этого "началось обоюдное выражение недовольства с нецензурной бранью". Пистолет отставной судья, отметил его сын, лишь продемонстрировал, чтобы прекратить конфликт.
"Таксист стал вести себя провокационно, вышел, через окно ударил Тришкина по лицу и попытался забрать пистолет", - сказал свидетель.
По его словам, удар был нанесен "кулаком в левую часть лица".
Свидетель добавил, что они попытались уехать, но таксист нагнулся, как будто собрался поднять камень и продолжить наносить удары. Тогда конфликт продолжился, и уехать они смогли только после того, как участники конфликта "потолкались" и произошли выстрелы.
Тришкин обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений и с применением оружия. Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до пяти лет.
Ранее Высшая квалификационная коллегия судей РФ
(ВККС) удовлетворила просьбу председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина
о возбуждении уголовного дела против судьи 2-го Западного окружного военного суда Тришкина. Изначально дело предполагалось возбудить по еще одному квалифицирующему признаку - по мотивам ненависти или вражды, но в итоге в суд дело поступило с квалификацией "из хулиганских побуждений".
Из изложенных материалов в ходе заседания ВККС следует, что водитель "Яндекс.Такси
" прибыл в подмосковный Ленинский городской округ. Двигаясь задним ходом, таксист преградил дорогу машине
Hyundai, в которой находился судья Тришкин. Между ними возник конфликт, в ходе которого Тришкин произвел выстрел в ногу таксиста из незарегистрированного травматического оружия.
Тришкин был назначен судьей военного суда в 2016 году.