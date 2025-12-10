Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал экс-главу Иваново по делу о превышении полномочий - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:05 10.12.2025 (обновлено: 16:52 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/sud-2061160817.html
Суд арестовал экс-главу Иваново по делу о превышении полномочий
Суд арестовал экс-главу Иваново по делу о превышении полномочий - РИА Новости, 10.12.2025
Суд арестовал экс-главу Иваново по делу о превышении полномочий
Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего заместителя председателя правительства Ивановской области, экс-главы города Иваново, РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T16:05:00+03:00
2025-12-10T16:52:00+03:00
происшествия
иваново
ивановская область
александр шаботинский
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_08045f65d5560c03c3b891c2006631d2.jpg
https://ria.ru/20251210/sud-2061164741.html
https://ria.ru/20251210/sud-2061167721.html
https://ria.ru/20251210/sud-2061097507.html
иваново
ивановская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_2dfa1cb8e65443add1d25fccf11d882f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, иваново, ивановская область, александр шаботинский, россия
Происшествия, Иваново, Ивановская область, Александр Шаботинский, Россия
Суд арестовал экс-главу Иваново по делу о превышении полномочий

Экс-главу Иваново арестовали по делу о превышении полномочий

© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РЯЗАНЬ, 10 дек - РИА Новости. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего заместителя председателя правительства Ивановской области, экс-главы города Иваново, сообщила прокуратура региона.
Во вторник прокуратура Ивановской области сообщила о возбуждении в отношении бывшего заместителя председателя регионального правительства, экс-главы областного центра уголовного дела по пунктам "г", "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Как уточняли РИА Новости в правоохранительных структурах, речь идет об Александре Шаботинском. Он покинул пост главы Иваново по собственному желанию 1 декабря, депутаты городской думы приняли его отставку.
Альберт Тришкин - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Тришкин начал стрельбу после удара таксиста, заявил сын судьи
Вчера, 16:17
"С учетом позиции прокуратуры суд заключил под стражу бывшего заместителя председателя регионального правительства и экс-главу областного центра. В судебном заседании он возражал против избрания ему данной меры пресечения", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры.
Как отмечает на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Ивановской области, мера пресечения в виде заключения под стражу избрана на два месяца.
Пресс-служба добавила, что обвиняемый занимал пост зампреда правительства Ивановской области с 2017 по 2024 год, затем работал главой города Иваново. Спустя неделю после отставки по собственному желанию был задержан в Москве.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В Кирове будут судить организатора финансовой пирамиды
Вчера, 16:34
Ранее прокуратура сообщала, что экс-мэр Иваново, занимая с 2020 по 2024 год должность заместителя председателя правительства Ивановской области, помогал коммерческим компаниям заключать договоры на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в регионе, а также создавал условия для беспрепятственной приемки работ. Всего по такой схеме заключили свыше 30 контрактов на общую сумму более 500 миллионов рублей.
Как поясняла прокуратура, покровительство фирмам оказывалось по договоренности с бывшими начальниками департамента жилищно-коммунального хозяйства. В их отношении расследуют уголовное дело по пунктам "г", "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки).
Банкноты номиналом 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Суд в Ростовской области рассмотрит дело о нелегальных финансовых операциях
Вчера, 13:21
 
ПроисшествияИвановоИвановская областьАлександр ШаботинскийРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала