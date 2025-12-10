Суд арестовал экс-главу Иваново по делу о превышении полномочий

РЯЗАНЬ, 10 дек - РИА Новости. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего заместителя председателя правительства Ивановской области, экс-главы города Иваново, Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего заместителя председателя правительства Ивановской области, экс-главы города Иваново, сообщила прокуратура региона.

Во вторник прокуратура Ивановской области сообщила о возбуждении в отношении бывшего заместителя председателя регионального правительства, экс-главы областного центра уголовного дела по пунктам "г", "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Как уточняли РИА Новости в правоохранительных структурах, речь идет об Александре Шаботинском . Он покинул пост главы Иваново по собственному желанию 1 декабря, депутаты городской думы приняли его отставку.

"С учетом позиции прокуратуры суд заключил под стражу бывшего заместителя председателя регионального правительства и экс-главу областного центра. В судебном заседании он возражал против избрания ему данной меры пресечения", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры.

Как отмечает на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Ивановской области, мера пресечения в виде заключения под стражу избрана на два месяца.

Пресс-служба добавила, что обвиняемый занимал пост зампреда правительства Ивановской области с 2017 по 2024 год, затем работал главой города Иваново. Спустя неделю после отставки по собственному желанию был задержан в Москве

Ранее прокуратура сообщала, что экс-мэр Иваново, занимая с 2020 по 2024 год должность заместителя председателя правительства Ивановской области, помогал коммерческим компаниям заключать договоры на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в регионе, а также создавал условия для беспрепятственной приемки работ. Всего по такой схеме заключили свыше 30 контрактов на общую сумму более 500 миллионов рублей.