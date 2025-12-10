Суд закрыл от СМИ процесс по делу редактора URA.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 дек – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга впервые по ходатайству гособвинения закрыл от СМИ на время процесс по делу редактора URA.RU Дениса Аллаярова, обвиняемого в покупке сводок у своего дяди-полицейского, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

По данным следствия, с мая 2024 года по март 2025 года за незаконное получение сводок редактор URA.RU Денис Аллаяров передавал бывшему начальнику отдела уголовного розыска отделения полиции №10 Екатеринбурга Андрею Карпову, который является его родным дядей, взятки на 120 тысяч рублей как лично, так и путем зачисления на банковские карты экс-полицейского и членов его семьи, которыми тот пользовался.

В среду в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга проходит очередное заседание по делу Аллаярова, на процесс пригласили очередную группу свидетелей. Ранее слушания переносили, так как двое из списка свидетелей не явились в связи с исполнением служебных обязанностей, а один – по болезни. Гособвинение сразу попросило судью закрыть процесс, так как будут опрошены два действующих сотрудника правоохранительных органов, коллеги Карпова, а сведения, которые могут быть озвучены, составляют гостайну. Сторона защиты выступила против закрытия слушания.

"Суд постановил на время закрыть заседание, так как будут озвучены данные, не предполагающие публичности", – подытожила судья Юлия Меркулова.

Заседание по делу Аллаярова, согласно объявлению судьи, продолжится 19 декабря.

В издании URA.RU подчеркивали, что "взятками" следователи называют переводы Аллаярова своим родным бабушке и тете, а один из адвокатов журналиста Светлана Герасимова заявляла РИА Новости, что записи телефонного разговора, где ее подзащитный просил бы предоставить Карпова криминальные сводки, в уголовном деле нет, а показания по поводу просьбы редактора бывший правоохранитель "неоднократно менял".

На предыдущих заседаниях по делу Аллаярова главный редактор URA.RU Диана Козлова уточняла суду, что издание "никогда не покупало и не будет покупать информацию", а сам Карпов говорил, что передавал Аллаярову сводки и сообщил о своем раскаянии. Экс-начальник угрозыска добавлял, что так "помогал племяннику в продвижении по карьерной лестнице", при этом получая деньги. На завершающем заседании по своему делу экс-полицейский попросил не отправлять его в колонию, отметив, что ему "жаль своего племянника" и "жаль, что он подвел своих коллег".

Не признающий вину Аллаяров находится в СИЗО, арест ему продлили до 13 апреля 2026 года. Пошедший на сделку со следствием и заключивший досудебное соглашение Карпов – 25 ноября тем же Верх-Исетским судом столицы Урала был приговорен к четырем годам условно. Кроме того, ему запретили занимать аналогичные должности на три года, а сумма взятки в размере 120 тысяч рублей была конфискована в доход государства.