Суд закрыл от СМИ процесс по делу редактора URA.ru
15:15 10.12.2025
Суд закрыл от СМИ процесс по делу редактора URA.ru
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга впервые по ходатайству гособвинения закрыл от СМИ на время процесс по делу редактора URA.RU Дениса Аллаярова,... РИА Новости, 10.12.2025
происшествия
екатеринбург
урал
ura.ru
екатеринбург
урал
Новости
Суд закрыл от СМИ процесс по делу редактора URA.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 дек – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга впервые по ходатайству гособвинения закрыл от СМИ на время процесс по делу редактора URA.RU Дениса Аллаярова, обвиняемого в покупке сводок у своего дяди-полицейского, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
По данным следствия, с мая 2024 года по март 2025 года за незаконное получение сводок редактор URA.RU Денис Аллаяров передавал бывшему начальнику отдела уголовного розыска отделения полиции №10 Екатеринбурга Андрею Карпову, который является его родным дядей, взятки на 120 тысяч рублей как лично, так и путем зачисления на банковские карты экс-полицейского и членов его семьи, которыми тот пользовался.
Прокуратура обжаловала приговор дяде редактора URA.ru
5 декабря, 14:15
Прокуратура обжаловала приговор дяде редактора URA.ru
5 декабря, 14:15
В среду в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга проходит очередное заседание по делу Аллаярова, на процесс пригласили очередную группу свидетелей. Ранее слушания переносили, так как двое из списка свидетелей не явились в связи с исполнением служебных обязанностей, а один – по болезни. Гособвинение сразу попросило судью закрыть процесс, так как будут опрошены два действующих сотрудника правоохранительных органов, коллеги Карпова, а сведения, которые могут быть озвучены, составляют гостайну. Сторона защиты выступила против закрытия слушания.
"Суд постановил на время закрыть заседание, так как будут озвучены данные, не предполагающие публичности", – подытожила судья Юлия Меркулова.
Заседание по делу Аллаярова, согласно объявлению судьи, продолжится 19 декабря.
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Дядя редактора URA.RU подтвердил, что передавал сводки за деньги
21 ноября, 09:09
В издании URA.RU подчеркивали, что "взятками" следователи называют переводы Аллаярова своим родным бабушке и тете, а один из адвокатов журналиста Светлана Герасимова заявляла РИА Новости, что записи телефонного разговора, где ее подзащитный просил бы предоставить Карпова криминальные сводки, в уголовном деле нет, а показания по поводу просьбы редактора бывший правоохранитель "неоднократно менял".
На предыдущих заседаниях по делу Аллаярова главный редактор URA.RU Диана Козлова уточняла суду, что издание "никогда не покупало и не будет покупать информацию", а сам Карпов говорил, что передавал Аллаярову сводки и сообщил о своем раскаянии. Экс-начальник угрозыска добавлял, что так "помогал племяннику в продвижении по карьерной лестнице", при этом получая деньги. На завершающем заседании по своему делу экс-полицейский попросил не отправлять его в колонию, отметив, что ему "жаль своего племянника" и "жаль, что он подвел своих коллег".
Не признающий вину Аллаяров находится в СИЗО, арест ему продлили до 13 апреля 2026 года. Пошедший на сделку со следствием и заключивший досудебное соглашение Карпов – 25 ноября тем же Верх-Исетским судом столицы Урала был приговорен к четырем годам условно. Кроме того, ему запретили занимать аналогичные должности на три года, а сумма взятки в размере 120 тысяч рублей была конфискована в доход государства.
Позднее областная прокуратура обжаловала приговор дяде редактора URA.RU, потребовав реального срока для бывшего полицейского. Гособвинение просило для Карпова четыре года колонии общего режима, штраф в 600 тысяч рублей и лишение звания старшего лейтенанта. Суд вынес решение в отношении него в одно заседание.
Издание URA.RU вошло в список третьих лиц по делу "Корпорации СТС"
18 сентября, 17:41
Издание URA.RU вошло в список третьих лиц по делу "Корпорации СТС"
18 сентября, 17:41
 
Происшествия
 
 
