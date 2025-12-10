https://ria.ru/20251210/sud-2061137442.html
Суд отказал в компенсации за дизайн футболок с изображением Влада Бумаги
Суд отказал в компенсации за дизайн футболок с изображением Влада Бумаги - РИА Новости, 10.12.2025
Суд отказал в компенсации за дизайн футболок с изображением Влада Бумаги
Режевской городской суд отказал в удовлетворении иска о компенсации за нарушение прав на использование дизайна с изображением белорусского блогера Влада Бумаги... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T15:08:00+03:00
2025-12-10T15:08:00+03:00
2025-12-10T15:13:00+03:00
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990841043_0:25:3072:1753_1920x0_80_0_0_20a37eeb942e8a40a07938887624585f.jpg
https://ria.ru/20251024/sud-2050235950.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990841043_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_128c6ce07d366447c593f125d71daa8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
Суд отказал в компенсации за дизайн футболок с изображением Влада Бумаги
Суд отказал в компенсации за дизайн футболок с изображением блогера Влада Бумаги
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 дек - РИА Новости.
Режевской городской суд отказал в удовлетворении иска о компенсации за нарушение прав на использование дизайна с изображением белорусского блогера Влада Бумаги (А4), сообщила
объединенная пресс-служба судов свердловского региона.
Предприниматель Елена Толмачева в мае 2024 года продавала футболки с изображениями, связанными с образом известного белорусского блогера Влада Бумаги в магазине "Карамелька". Компания-правообладатель произведений графического дизайна "А4" ООО "ЧЕТЫРЕА ЧЕТЫРЕ-Плюс" посчитала футболки контрафактными и подала иск к Толмачевой, потребовав с нее 30 тысяч рублей и компенсацию судебных издержек.
"Истец не доказал в полной мере цепочку правопреемства на спорные объекты интеллектуальной собственности. Суд установил, что в материалах дела отсутствуют сведения, подтверждающие законное возникновение исключительных прав у первоначального правообладателя" - отмечается в сообщении.
В пресс-службе сообщили, что суд пришел к выводу, что дизайн футболок, которые продавала Толмачева, не идентичен произведениям, на которые ссылалась компания подавшая иск.
В сообщении также отмечается, что представленные на футболках изображения "А4" и "Ламба" не зарегистрированы в России
как товарные знаки.
Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленный законом срок.