Суд в Болгарии отказался экстрадировать россиянина по делу о взрыве судна - РИА Новости, 10.12.2025
15:05 10.12.2025
Суд в Болгарии отказался экстрадировать россиянина по делу о взрыве судна
Суд в Болгарии отказался экстрадировать в Ливан россиянина Игоря Гречушкина по делу о взрыве судна в порту Бейрута, передает Болгарское телеграфное агентство... РИА Новости, 10.12.2025
в мире
бейрут
болгария
ливан
интерпол
в мире, бейрут, болгария, ливан, интерпол
В мире, Бейрут, Болгария, Ливан, Интерпол
Флаги Болгаии и Евросоюза у здания посольства Республики Болгарии в Российской Федерации на Мосфильмовской улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Суд в Болгарии отказался экстрадировать в Ливан россиянина Игоря Гречушкина по делу о взрыве судна в порту Бейрута, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА).
Гречушкин владел судном, которое взорвалось в порту Бейрута в 2020 году. Его задержали в Болгарии по ордеру Интерпола. Арест провели 6 сентября в аэропорту болгарской столицы Софии, куда 48-летний россиянин прибыл с Кипра.
Дело Гречушкина рассматривал Софийский городской суд.
"Я опротестую решение суда об отказе в экстрадиции (Гречушкина) в Ливан в течение 7 дней", — заявил журналистам прокурор Ангел Кынев.
Мощный взрыв прогремел 4 августа 2020 года в морском порту Бейрута. По официальной версии, озвученной властями, причиной взрыва в порту стала детонация 2,75 тысячи тонн аммиачной селитры (или нитрата аммония), конфискованной таможенными службами в 2014 году с сухогруза Rhosus и хранившейся на складе. Детонации предшествовало возгорание аммиачной селитры во время сварочных работ. В итоге погибли 121 человек, более 6 тысяч пострадали, 300 тысяч человек остались без крова, почти полностью были разрушены два прибрежных жилых квартала. Экономический ущерб городу в результате взрыва, по предварительным оценкам, составлял не менее 15 миллиардов долларов.
Суд по делу задержанного в Сингапуре россиянина пройдет 18 ноября
18 ноября, 09:30
Суд по делу задержанного в Сингапуре россиянина пройдет 18 ноября
18 ноября, 09:30
 
В миреБейрутБолгарияЛиванИнтерпол
 
 
