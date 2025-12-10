https://ria.ru/20251210/sud-2061136308.html
Суд в Болгарии отказался экстрадировать россиянина по делу о взрыве судна
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Суд в Болгарии отказался экстрадировать в Ливан россиянина Игоря Гречушкина по делу о взрыве судна в порту Бейрута, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА).
Гречушкин владел судном, которое взорвалось в порту Бейрута
в 2020 году. Его задержали в Болгарии
по ордеру Интерпола
. Арест провели 6 сентября в аэропорту болгарской столицы Софии
, куда 48-летний россиянин прибыл с Кипра
.
Дело Гречушкина рассматривал Софийский городской суд.
"Я опротестую решение суда об отказе в экстрадиции (Гречушкина) в Ливан
в течение 7 дней", — заявил журналистам прокурор Ангел Кынев.
Мощный взрыв прогремел 4 августа 2020 года в морском порту Бейрута. По официальной версии, озвученной властями, причиной взрыва в порту стала детонация 2,75 тысячи тонн аммиачной селитры (или нитрата аммония), конфискованной таможенными службами в 2014 году с сухогруза Rhosus и хранившейся на складе. Детонации предшествовало возгорание аммиачной селитры во время сварочных работ. В итоге погибли 121 человек, более 6 тысяч пострадали, 300 тысяч человек остались без крова, почти полностью были разрушены два прибрежных жилых квартала. Экономический ущерб городу в результате взрыва, по предварительным оценкам, составлял не менее 15 миллиардов долларов.