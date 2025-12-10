В деле основателя "Русагро" появились новые детали

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Защита основателя агрохолдинга "Русагро" Вадима Мошковича считает, что факт взятки в виде ружья бывшему вице-губернатору Тамбовской области Сергею Иванову не доказан, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.

Сегодня суд рассмотрел жалобы защиты на продление фигурантам срока ареста.

Позднее стало известно, что в деле фигурируют уже более 10 компаний, среди которых "Борма", "Отава", "Росток".