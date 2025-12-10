https://ria.ru/20251210/sud-2061115411.html
В деле основателя "Русагро" появились новые детали
тамбовская область
вадим мошкович
русагро
московский городской суд
солнечные продукты
происшествия
тамбовская область
Защита Мошковича: факт взятки экс-вице-губернатору Иванову не доказан
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Защита основателя агрохолдинга "Русагро" Вадима Мошковича считает, что факт взятки в виде ружья бывшему вице-губернатору Тамбовской области Сергею Иванову не доказан, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
"Какие суду предоставлены данные, что именно Мошкович
подарил бывшему вице-губернатору Тамбовской области Иванову
это ружье? Я считаю, что абсолютно голословное обвинение", - заявил адвокат Алексей Корябин.
Сегодня суд рассмотрел жалобы защиты на продление фигурантам срока ареста.
Вадим Мошкович и бывший гендиректор "Русагро
" Максим Басов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Вину они не признают. В мае стало известно, что против Мошковича возбуждено уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере.
Изначально по делу проходили двое потерпевших: кипрская компания "Солпро инвестмент лтд", основатель холдинга "Солнечные продукты
", бенефициаром которой является Владислав Буров, и компания "Сингента" – российское подразделение нефтехимической и агрохимической китайской компании Sinochem Holdings.
Позднее стало известно, что в деле фигурируют уже более 10 компаний, среди которых "Борма", "Отава", "Росток".