В деле основателя "Русагро" появились новые детали
14:18 10.12.2025 (обновлено: 20:14 10.12.2025)
В деле основателя "Русагро" появились новые детали
Защита основателя агрохолдинга "Русагро" Вадима Мошковича считает, что факт взятки в виде ружья бывшему вице-губернатору Тамбовской области Сергею Иванову не... РИА Новости, 10.12.2025
тамбовская область, вадим мошкович, русагро , московский городской суд, солнечные продукты, происшествия
Вадим Мошкович в суде. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Защита основателя агрохолдинга "Русагро" Вадима Мошковича считает, что факт взятки в виде ружья бывшему вице-губернатору Тамбовской области Сергею Иванову не доказан, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
"Какие суду предоставлены данные, что именно Мошкович подарил бывшему вице-губернатору Тамбовской области Иванову это ружье? Я считаю, что абсолютно голословное обвинение", - заявил адвокат Алексей Корябин.
Сегодня суд рассмотрел жалобы защиты на продление фигурантам срока ареста.
Вадим Мошкович и бывший гендиректор "Русагро" Максим Басов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Вину они не признают. В мае стало известно, что против Мошковича возбуждено уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере.
Изначально по делу проходили двое потерпевших: кипрская компания "Солпро инвестмент лтд", основатель холдинга "Солнечные продукты", бенефициаром которой является Владислав Буров, и компания "Сингента" – российское подразделение нефтехимической и агрохимической китайской компании Sinochem Holdings.
Позднее стало известно, что в деле фигурируют уже более 10 компаний, среди которых "Борма", "Отава", "Росток".
Тамбовская областьВадим МошковичРусагроМосковский городской судСолнечные продуктыПроисшествия
 
 
