Рейтинг@Mail.ru
Суд оставил в СИЗО основателя "Русагро" Мошковича и экс-гендиректора Басова - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 10.12.2025 (обновлено: 20:17 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/sud-2061113511.html
Суд оставил в СИЗО основателя "Русагро" Мошковича и экс-гендиректора Басова
Суд оставил в СИЗО основателя "Русагро" Мошковича и экс-гендиректора Басова - РИА Новости, 10.12.2025
Суд оставил в СИЗО основателя "Русагро" Мошковича и экс-гендиректора Басова
Мосгорсуд оставил в СИЗО основателя агрохолдинга "Русагро" Вадима Мошковича и бывшего гендиректора этой компании Максима Басова по делу о мошенничестве в особо... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T14:12:00+03:00
2025-12-10T20:17:00+03:00
происшествия
москва
тамбовская область
вадим мошкович
сергей иванов (политик)
русагро
московский городской суд
солнечные продукты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150567/29/1505672957_0:24:3470:1976_1920x0_80_0_0_aac63afe0a97255d0615f1292e12ff45.jpg
https://ria.ru/20250326/rusagro-2007562088.html
https://ria.ru/20250327/moshkovich-2007651314.html
https://ria.ru/20250327/rusagro-2007696910.html
москва
тамбовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150567/29/1505672957_402:0:3069:2000_1920x0_80_0_0_dc4eef6c1181a74a776350b60eda3fcd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, тамбовская область, вадим мошкович, сергей иванов (политик), русагро , московский городской суд, солнечные продукты
Происшествия, Москва, Тамбовская область, Вадим Мошкович, Сергей Иванов (политик), Русагро , Московский городской суд, Солнечные продукты
Суд оставил в СИЗО основателя "Русагро" Мошковича и экс-гендиректора Басова

Арест основателя "Русагро" Мошковича и экс-гендиректора Басова признали законным

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЗадержанный
Задержанный - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в СИЗО основателя агрохолдинга "Русагро" Вадима Мошковича и бывшего гендиректора этой компании Максима Басова по делу о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Постановление Мещанского суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - решил судья.
Вадим Мошкович - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Основателю "Русагро" предъявили обвинения в мошенничестве
26 марта, 20:02
Мещанский суд Москвы 18 ноября продлил фигурантам срок ареста до 25 февраля 2026 года. Их защита обжаловала это решение, просила его отменить, избрать менее строгую меру.
Адвокаты подчеркивали, что арест обоих негативно сказывается на работе важной для российского сельского хозяйства компании "Русагро", особенно в декабре, месяце, когда формируется итоговая отчетность, проводятся годовые собрания.
Вадим Мошкович и Максим Басов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Вину они не признают. В мае стало известно, что против Мошковича возбуждено уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере.
Адвокат Алексей Корябин довел до сведения суда, что в деле, по его мнению, отсутствуют какие-либо данные, что Мошкович дарил ружье бывшему вице-губернатору Тамбовской области Сергею Иванову.
Вадим Мошкович в суде. 27 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
В суд поступило ходатайство об аресте основателя "Русагро"
27 марта, 12:27
Изначально по делу проходили двое потерпевших: кипрская компания "Солпро инвестмент лтд", основатель холдинга "Солнечные продукты", бенефициаром которой является Владислав Буров, и компания "Сингента" – российское подразделение нефтехимической и агрохимической китайской компании Sinochem Holdings.
Позднее стало известно, что в деле фигурируют уже более 10 компаний, среди которых "Борма", "Отава", "Росток".
Максим Басов - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Экс-гендиректора "Русагро" арестовали по делу о мошенничестве
27 марта, 14:59
 
ПроисшествияМоскваТамбовская областьВадим МошковичСергей Иванов (политик)РусагроМосковский городской судСолнечные продукты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала