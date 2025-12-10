Суд оставил в СИЗО основателя "Русагро" Мошковича и экс-гендиректора Басова

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в СИЗО основателя агрохолдинга "Русагро" Вадима Мошковича и бывшего гендиректора этой компании Максима Басова по делу о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

« "Постановление Мещанского суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - решил судья.

Мещанский суд Москвы 18 ноября продлил фигурантам срок ареста до 25 февраля 2026 года. Их защита обжаловала это решение, просила его отменить, избрать менее строгую меру.

Адвокаты подчеркивали, что арест обоих негативно сказывается на работе важной для российского сельского хозяйства компании " Русагро ", особенно в декабре, месяце, когда формируется итоговая отчетность, проводятся годовые собрания.

Вадим Мошкович и Максим Басов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Вину они не признают. В мае стало известно, что против Мошковича возбуждено уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере.

Адвокат Алексей Корябин довел до сведения суда, что в деле, по его мнению, отсутствуют какие-либо данные, что Мошкович дарил ружье бывшему вице-губернатору Тамбовской области Сергею Иванову.

Изначально по делу проходили двое потерпевших: кипрская компания "Солпро инвестмент лтд", основатель холдинга " Солнечные продукты ", бенефициаром которой является Владислав Буров, и компания "Сингента" – российское подразделение нефтехимической и агрохимической китайской компании Sinochem Holdings.