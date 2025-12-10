Рейтинг@Mail.ru
14:11 10.12.2025 (обновлено: 14:22 10.12.2025)
Бывший замглавы Архангельска получил срок за махинации с ветхим жильем
Суд признал бывшего заместителя главы Архангельска, который ранее был осужден за взятку, виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорил его к РИА Новости, 10.12.2025
происшествия, архангельская область, архангельск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Архангельская область, Архангельск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Статуя Фемиды. Архивное фото
МУРМАНСК, 10 дек – РИА Новости. Суд признал бывшего заместителя главы Архангельска, который ранее был осужден за взятку, виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорил его к 8 годам и 9 месяцам колонии строгого режима, сообщили в региональном СУСК РФ.
Как установили следователи, замглавы города не принял мер к переселению жителей из аварийного жилья граждан. "В результате в 2021 году в рамках реализации программы Архангельской области по переселению граждан из многоквартирных домов, имеющих угрозу обрушения, приобретено 45 жилых помещений на окраинах областного центра в старом жилом фонде по завышенным ценам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате бюджету Архангельской области причинен ущерб в размере более 20 миллионов рублей, а также существенно нарушены конституционные права и законные интересы граждан, нуждающихся в переселении из ветхого и аварийного жилья. В настоящее время во взаимодействии с местными органами власти решается вопрос о переселении архангелогородцев из ветхого и аварийного в благоустроенное жилье.
Ранее экс-замглавы города уже осудили за взятку – было установлено, что с июня 2021 года по июль 2023 года осужденный получил незаконное денежное вознаграждение в сумме более 3,9 миллиона рублей за осуществление заинтересованными лицами предпринимательской деятельности по сортировке мусора на полигоне твердых бытовых отходов.
"Приговором суда с учетом наказания, назначенного судом за получение взятки в особо крупном размере определено окончательное наказание в виде 8 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - отметили в СК. Приговор суда не вступил в законную силу.
В Ломоносовском суде сообщили, что речь идет о Владиславе Шевцове, именно он занимал должность заместителя руководителя города в этот период.
