https://ria.ru/20251210/sud-2061113345.html
Бывший замглавы Архангельска получил срок за махинации с ветхим жильем
Бывший замглавы Архангельска получил срок за махинации с ветхим жильем - РИА Новости, 10.12.2025
Бывший замглавы Архангельска получил срок за махинации с ветхим жильем
Суд признал бывшего заместителя главы Архангельска, который ранее был осужден за взятку, виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорил его к РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T14:11:00+03:00
2025-12-10T14:11:00+03:00
2025-12-10T14:22:00+03:00
происшествия
архангельская область
архангельск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
https://ria.ru/20251208/sk-2060611916.html
https://ria.ru/20251208/sud-2060685650.html
архангельская область
архангельск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, архангельская область, архангельск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Архангельская область, Архангельск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Бывший замглавы Архангельска получил срок за махинации с ветхим жильем
Суд дал экс-замглавы Архангельска 8 лет и 9 месяцев за махинации с ветхим жильем
МУРМАНСК, 10 дек – РИА Новости.
Суд признал бывшего заместителя главы Архангельска, который ранее был осужден за взятку, виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорил его к 8 годам и 9 месяцам колонии строгого режима, сообщили
в региональном СУСК РФ.
Как установили следователи, замглавы города не принял мер к переселению жителей из аварийного жилья граждан. "В результате в 2021 году в рамках реализации программы Архангельской области
по переселению граждан из многоквартирных домов, имеющих угрозу обрушения, приобретено 45 жилых помещений на окраинах областного центра в старом жилом фонде по завышенным ценам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате бюджету Архангельской области причинен ущерб в размере более 20 миллионов рублей, а также существенно нарушены конституционные права и законные интересы граждан, нуждающихся в переселении из ветхого и аварийного жилья. В настоящее время во взаимодействии с местными органами власти решается вопрос о переселении архангелогородцев из ветхого и аварийного в благоустроенное жилье.
Ранее экс-замглавы города уже осудили за взятку – было установлено, что с июня 2021 года по июль 2023 года осужденный получил незаконное денежное вознаграждение в сумме более 3,9 миллиона рублей за осуществление заинтересованными лицами предпринимательской деятельности по сортировке мусора на полигоне твердых бытовых отходов.
"Приговором суда с учетом наказания, назначенного судом за получение взятки в особо крупном размере определено окончательное наказание в виде 8 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - отметили в СК
. Приговор суда не вступил в законную силу.
В Ломоносовском суде сообщили, что речь идет о Владиславе Шевцове, именно он занимал должность заместителя руководителя города в этот период.