Бывший замглавы Архангельска получил срок за махинации с ветхим жильем

МУРМАНСК, 10 дек – РИА Новости. Суд признал бывшего заместителя главы Архангельска, который ранее был осужден за взятку, виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорил его к 8 годам и 9 месяцам колонии строгого режима, Суд признал бывшего заместителя главы Архангельска, который ранее был осужден за взятку, виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорил его к 8 годам и 9 месяцам колонии строгого режима, сообщили в региональном СУСК РФ.

Как установили следователи, замглавы города не принял мер к переселению жителей из аварийного жилья граждан. "В результате в 2021 году в рамках реализации программы Архангельской области по переселению граждан из многоквартирных домов, имеющих угрозу обрушения, приобретено 45 жилых помещений на окраинах областного центра в старом жилом фонде по завышенным ценам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате бюджету Архангельской области причинен ущерб в размере более 20 миллионов рублей, а также существенно нарушены конституционные права и законные интересы граждан, нуждающихся в переселении из ветхого и аварийного жилья. В настоящее время во взаимодействии с местными органами власти решается вопрос о переселении архангелогородцев из ветхого и аварийного в благоустроенное жилье.

Ранее экс-замглавы города уже осудили за взятку – было установлено, что с июня 2021 года по июль 2023 года осужденный получил незаконное денежное вознаграждение в сумме более 3,9 миллиона рублей за осуществление заинтересованными лицами предпринимательской деятельности по сортировке мусора на полигоне твердых бытовых отходов.

"Приговором суда с учетом наказания, назначенного судом за получение взятки в особо крупном размере определено окончательное наказание в виде 8 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - отметили в СК . Приговор суда не вступил в законную силу.