Прокуратура обжаловала решение суда о возврате дела блогера Портнягина
Прокуратура обжаловала решение суда о возврате дела блогера Портнягина - РИА Новости, 10.12.2025
Прокуратура обжаловала решение суда о возврате дела блогера Портнягина
Мосгорсуд 14 января рассмотрит апелляционное представление гособвинителя на решение о возврате в прокуратуру дела блогера и предпринимателя Дмитрия Портнягина... РИА Новости, 10.12.2025
происшествия, россия, николаев (украина), москва, дмитрий портнягин, алексей николаев, московский городской суд, сlub 500
Прокуратура обжаловала решение суда о возврате дела блогера Портнягина
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Мосгорсуд 14 января рассмотрит апелляционное представление гособвинителя на решение о возврате в прокуратуру дела блогера и предпринимателя Дмитрия Портнягина об отмывании 64 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Рассмотрение апелляционного представления прокурора на решение суда о возврате дела Портнягина
, Портнягиной и Николаева
назначено на 14 января в 12.10" , - сообщили в суде.
Ранее Мещанский суд Москвы
постановил вернуть уголовное дело в прокуратуру, поскольку обвинительное заключение было составлено с нарушениями.
Портнягин и его бизнес-партнер Алексей Николаев
обвиняются в легализации почти 64 миллионов рублей, полученных преступным путем (пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ
), Екатерина Портнягина – в отмывании более 30 миллионов и даче взятки в 300 тысяч рублей (пункт "б" части 4 статьи 291 УК РФ). Все трое находятся под запретом определённых действий.
По версии следствия, Портнягина за три года легализовала 30 миллионов рублей, переведя их со счета ИП на свой счет и потратив на личные нужды. Адвокаты, ссылаясь на решение Пленума Верховного суда РФ, отмечали, что переводы между счетами для оплаты бытовых расходов, в том числе на приобретение продуктов питания и роды, не могут считаться отмыванием денег.
Кроме того, Наро-Фоминский суд Подмосковья
рассматривает иск ИФНС о взыскании с Портнягина более 800 миллионов рублей налогов. Поскольку ИП Портнягин не имеет расчетного счета, взыскание задолженности в порядке, предусмотренном статьями 46, 47 НК РФ (взыскание налога за счет денежных средств на счетах налогоплательщика; взыскание задолженности за счёт иного имущества налогоплательщика) не представляется возможным.
В связи с этим ИФНС просит взыскать с Портнягина образовавшуюся задолженность в судебном порядке.
Портнягин - бизнесмен, основатель Сlub 500
, блогер и автор серии книг "Трансформатор".