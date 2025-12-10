Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура обжаловала решение суда о возврате дела блогера Портнягина
14:05 10.12.2025
Прокуратура обжаловала решение суда о возврате дела блогера Портнягина
происшествия
россия
николаев (украина)
москва
дмитрий портнягин
алексей николаев
московский городской суд
сlub 500
россия
николаев (украина)
москва
происшествия, россия, николаев (украина), москва, дмитрий портнягин, алексей николаев, московский городской суд, сlub 500
Происшествия, Россия, Николаев (Украина), Москва, Дмитрий Портнягин, Алексей Николаев, Московский городской суд, Сlub 500
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Мосгорсуд 14 января рассмотрит апелляционное представление гособвинителя на решение о возврате в прокуратуру дела блогера и предпринимателя Дмитрия Портнягина об отмывании 64 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Рассмотрение апелляционного представления прокурора на решение суда о возврате дела Портнягина, Портнягиной и Николаева назначено на 14 января в 12.10" , - сообщили в суде.
Ранее Мещанский суд Москвы постановил вернуть уголовное дело в прокуратуру, поскольку обвинительное заключение было составлено с нарушениями.
Портнягин и его бизнес-партнер Алексей Николаев обвиняются в легализации почти 64 миллионов рублей, полученных преступным путем (пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ), Екатерина Портнягина – в отмывании более 30 миллионов и даче взятки в 300 тысяч рублей (пункт "б" части 4 статьи 291 УК РФ). Все трое находятся под запретом определённых действий.
По версии следствия, Портнягина за три года легализовала 30 миллионов рублей, переведя их со счета ИП на свой счет и потратив на личные нужды. Адвокаты, ссылаясь на решение Пленума Верховного суда РФ, отмечали, что переводы между счетами для оплаты бытовых расходов, в том числе на приобретение продуктов питания и роды, не могут считаться отмыванием денег.
Кроме того, Наро-Фоминский суд Подмосковья рассматривает иск ИФНС о взыскании с Портнягина более 800 миллионов рублей налогов. Поскольку ИП Портнягин не имеет расчетного счета, взыскание задолженности в порядке, предусмотренном статьями 46, 47 НК РФ (взыскание налога за счет денежных средств на счетах налогоплательщика; взыскание задолженности за счёт иного имущества налогоплательщика) не представляется возможным.
В связи с этим ИФНС просит взыскать с Портнягина образовавшуюся задолженность в судебном порядке.
Портнягин - бизнесмен, основатель Сlub 500, блогер и автор серии книг "Трансформатор".
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
