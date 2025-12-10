Суд в Ростовской области рассмотрит дело о нелегальных финансовых операциях

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 дек - РИА Новости. Суд в Ростовской области рассмотрит уголовное дело в отношении пятерых человек, которые, по данным следствия, за несколько лет провели нелегальные финансовые операции на сумму более 500 миллионов рублей, сообщило УФСБ России по региону.

"В суд направлено уголовное дело в отношении пяти участников организованной преступной группы, обвиняемых в совершении незаконных банковских операций, связанных с подделкой платежных поручений и последующим обналичиванием денежных средств", - говорится в сообщении.

Оперативники установили, что фигуранты использовали банковские реквизиты более 20 организаций, зарегистрированных на подставных лиц, якобы осуществлявших деятельность в сфере грузоперевозок, строительства и реализации строительных материалов.

Для вывода денег в теневой оборот они изготавливали поддельные распоряжения о переводе денежных средств, в которых указывались фиктивные основания платежей. Отмечается, что объем совершенных преступной группой в 2018-2024 годах нелегальных финансовых операций составил более 516 миллионов рублей, с извлечением дохода на сумму более 36 миллионов рублей.