Рейтинг@Mail.ru
Суд в Ростовской области рассмотрит дело о нелегальных финансовых операциях - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:21 10.12.2025 (обновлено: 13:32 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/sud-2061097507.html
Суд в Ростовской области рассмотрит дело о нелегальных финансовых операциях
Суд в Ростовской области рассмотрит дело о нелегальных финансовых операциях - РИА Новости, 10.12.2025
Суд в Ростовской области рассмотрит дело о нелегальных финансовых операциях
Суд в Ростовской области рассмотрит уголовное дело в отношении пятерых человек, которые, по данным следствия, за несколько лет провели нелегальные финансовые... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T13:21:00+03:00
2025-12-10T13:32:00+03:00
происшествия
ростовская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154814/95/1548149568_0:78:1501:922_1920x0_80_0_0_915d28d557b400430ae81c4e5442ed16.jpg
https://ria.ru/20251205/buryatiya-2059960016.html
https://ria.ru/20251209/arest-2060952232.html
ростовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154814/95/1548149568_84:0:1415:998_1920x0_80_0_0_1fb3b8b8a5d5862bc5f7c36a5b560530.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростовская область, россия
Происшествия, Ростовская область, Россия
Суд в Ростовской области рассмотрит дело о нелегальных финансовых операциях

В Ростовской области рассмотрят дело о нелегальных финансовых операциях

© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 5000 рублей. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 дек - РИА Новости. Суд в Ростовской области рассмотрит уголовное дело в отношении пятерых человек, которые, по данным следствия, за несколько лет провели нелегальные финансовые операции на сумму более 500 миллионов рублей, сообщило УФСБ России по региону.
"В суд направлено уголовное дело в отношении пяти участников организованной преступной группы, обвиняемых в совершении незаконных банковских операций, связанных с подделкой платежных поручений и последующим обналичиванием денежных средств", - говорится в сообщении.
Наручники - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Жительница Бурятии сожгла почти 500 тысяч рублей, чтобы скрыть кражу денег
5 декабря, 09:18
Оперативники установили, что фигуранты использовали банковские реквизиты более 20 организаций, зарегистрированных на подставных лиц, якобы осуществлявших деятельность в сфере грузоперевозок, строительства и реализации строительных материалов.
Для вывода денег в теневой оборот они изготавливали поддельные распоряжения о переводе денежных средств, в которых указывались фиктивные основания платежей. Отмечается, что объем совершенных преступной группой в 2018-2024 годах нелегальных финансовых операций составил более 516 миллионов рублей, с извлечением дохода на сумму более 36 миллионов рублей.
Фигурантам предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Незаконная банковская деятельность", "Незаконные создание (образование, реорганизация) юридического лица или государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя" и "Неправомерный оборот средств платежей" УК РФ. Материалы дела направлены в Аксайский районный суд Ростовской области.
Здание Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Осужденных условно по делу о хищении средств "Роскосмоса" взяли под стражу
9 декабря, 20:13
 
ПроисшествияРостовская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала