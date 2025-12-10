https://ria.ru/20251210/sud-2061097507.html
Суд в Ростовской области рассмотрит дело о нелегальных финансовых операциях
2025-12-10T13:21:00+03:00
происшествия
ростовская область
россия
ростовская область
россия
ru-RU
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 дек - РИА Новости. Суд в Ростовской области рассмотрит уголовное дело в отношении пятерых человек, которые, по данным следствия, за несколько лет провели нелегальные финансовые операции на сумму более 500 миллионов рублей, сообщило УФСБ России по региону.
"В суд направлено уголовное дело в отношении пяти участников организованной преступной группы, обвиняемых в совершении незаконных банковских операций, связанных с подделкой платежных поручений и последующим обналичиванием денежных средств", - говорится в сообщении.
Оперативники установили, что фигуранты использовали банковские реквизиты более 20 организаций, зарегистрированных на подставных лиц, якобы осуществлявших деятельность в сфере грузоперевозок, строительства и реализации строительных материалов.
Для вывода денег в теневой оборот они изготавливали поддельные распоряжения о переводе денежных средств, в которых указывались фиктивные основания платежей. Отмечается, что объем совершенных преступной группой в 2018-2024 годах нелегальных финансовых операций составил более 516 миллионов рублей, с извлечением дохода на сумму более 36 миллионов рублей.
Фигурантам предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Незаконная банковская деятельность", "Незаконные создание (образование, реорганизация) юридического лица или государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя" и "Неправомерный оборот средств платежей" УК РФ
. Материалы дела направлены в Аксайский районный суд Ростовской области
.