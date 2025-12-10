Суд в Донецке дал пожизненный срок боевику ВСУ

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Суд в Донецке приговорил к пожизненному заключению боевика ВСУ Игоря Скубака, убившего двоих пленных российских военнослужащих, сообщила Генпрокуратура.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении стрелка ВСУ 41-летнего Игоря Скубака. Он признан виновным по пунктам "а", "ж", "л" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по мотивам политической, идеологической вражды и ненависти в отношении социальной группы), части 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с военнопленными и применение в вооруженном конфликте методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - говорится в сообщении.
Установлено, что 10 июня 2025 года Скубак, находясь в составе подразделения на территории опорного пункта в лесопосадке, расположенной между населенными пунктами Отрадное и Комар Донецкой Народной Республики, убил двух пленных российских военнослужащих.
Подчеркивается, что суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Скубака к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
