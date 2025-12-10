Рейтинг@Mail.ru
Суд в Донецке дал пожизненный срок боевику ВСУ
11:54 10.12.2025
Суд в Донецке дал пожизненный срок боевику ВСУ
Суд в Донецке дал пожизненный срок боевику ВСУ
Суд в Донецке приговорил к пожизненному заключению боевика ВСУ Игоря Скубака, убившего двоих пленных российских военнослужащих, сообщила Генпрокуратура.
происшествия, россия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Генеральная прокуратура РФ
Суд в Донецке дал пожизненный срок боевику ВСУ

Боевику ВСУ дали пожизненный срок за убийство двоих пленных российских военных

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Суд в Донецке приговорил к пожизненному заключению боевика ВСУ Игоря Скубака, убившего двоих пленных российских военнослужащих, сообщила Генпрокуратура.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении стрелка ВСУ 41-летнего Игоря Скубака. Он признан виновным по пунктам "а", "ж", "л" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по мотивам политической, идеологической вражды и ненависти в отношении социальной группы), части 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с военнопленными и применение в вооруженном конфликте методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - говорится в сообщении.
Установлено, что 10 июня 2025 года Скубак, находясь в составе подразделения на территории опорного пункта в лесопосадке, расположенной между населенными пунктами Отрадное и Комар Донецкой Народной Республики, убил двух пленных российских военнослужащих.
Подчеркивается, что суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Скубака к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
