С ресторана Simach в Сочи взыскали 480 тысяч рублей - РИА Новости, 10.12.2025
10:16 10.12.2025
С ресторана Simach в Сочи взыскали 480 тысяч рублей
С ресторана Simach в Сочи взыскали 480 тысяч рублей - РИА Новости, 10.12.2025
С ресторана Simach в Сочи взыскали 480 тысяч рублей
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд (Ростов-на-Дону) по иску офшорной компании Couture Tech Ltd, владельца товарного знака Denis Simachёv, взыскал с... РИА Новости, 10.12.2025
С ресторана Simach в Сочи взыскали 480 тысяч рублей

РИА Новости: с ресторана Simach взыскали 480 тыс руб в пользу Denis Simachёv

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Молоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд (Ростов-на-Дону) по иску офшорной компании Couture Tech Ltd, владельца товарного знака Denis Simachёv, взыскал с ресторана Simach в Сочи ресторатора Антона Пинского 480 тысяч рублей компенсации за нарушение прав на бренд, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Суд удовлетворил исковые требования правообладателя к ООО "Гриль 5642", управляющему рестораном, в незначительном объеме – истец требовал взыскать с него и солидарно с дизайнера Дениса Симачева по 50 миллионов рублей. При этом требования к Симачеву суд полностью отклонил.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Московский ресторан отсудил 200 тысяч рублей за негативный отзыв критика
20 августа, 08:27
В то же время апелляционная инстанция не согласилась с арбитражным судом Краснодарского края, который в апреле полностью отклонил иск к обоим соответчикам.
Компания Couture Tech в иске указала, что в оформлении ресторана и меню на чеках используется обозначение Simach, которое она считает сходным до степени смешения со своим брендом. Более того, суды в другом споре в 2022 году аннулировали для услуг ресторанов товарный знак Simach, зарегистрированный Симачевым. Сумму иска Couture Tech рассчитала как выручку ресторана за два года.
Ответчик ООО "Гриль 5642" заявил в суде, что он использует товарные знаки, которые представляют собой словесный элемент Simach на черном фоне, перевернутый вниз головой. Эти знаки зарегистрированы Роспатентом в 2021 году на имя Симачева, их регистрация не оспаривалась, они действующие, и ответчик пользуется ими по лицензии от владельца.
Апелляционный суд пришел к выводу, что обозначения ответчика, хотя и развернуты на 180 градусов, все равно схожи с брендом истца до степени смешения и что действия владельца ресторана нарушают исключительные права истца. Вместе с тем суд снизил компенсацию, определив, что стоимость права пользования товарным знаком истца составляет 10 тысяч рублей в месяц, или 480 тысяч за два года.
Арбитражный суд Москвы в настоящее время рассматривает аналогичный иск Couture Tech о взыскании более 1,5 миллиарда рублей с компании, владеющей рестораном Simach в Москве.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Ресторан в Оренбурге оштрафовали за оскорбительную рекламу с хинкали
Вчера, 10:47
 
МоскваКраснодарский крайДенис СимачевФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)ПроисшествияСочи
 
 
