С ресторана Simach в Сочи взыскали 480 тысяч рублей

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд (Ростов-на-Дону) по иску офшорной компании Couture Tech Ltd, владельца товарного знака Denis Simachёv, взыскал с ресторана Simach в Сочи ресторатора Антона Пинского 480 тысяч рублей компенсации за нарушение прав на бренд, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Суд удовлетворил исковые требования правообладателя к ООО "Гриль 5642", управляющему рестораном, в незначительном объеме – истец требовал взыскать с него и солидарно с дизайнера Дениса Симачева по 50 миллионов рублей. При этом требования к Симачеву суд полностью отклонил.

В то же время апелляционная инстанция не согласилась с арбитражным судом Краснодарского края , который в апреле полностью отклонил иск к обоим соответчикам.

Компания Couture Tech в иске указала, что в оформлении ресторана и меню на чеках используется обозначение Simach, которое она считает сходным до степени смешения со своим брендом. Более того, суды в другом споре в 2022 году аннулировали для услуг ресторанов товарный знак Simach, зарегистрированный Симачевым. Сумму иска Couture Tech рассчитала как выручку ресторана за два года.

Ответчик ООО "Гриль 5642" заявил в суде, что он использует товарные знаки, которые представляют собой словесный элемент Simach на черном фоне, перевернутый вниз головой. Эти знаки зарегистрированы Роспатентом в 2021 году на имя Симачева, их регистрация не оспаривалась, они действующие, и ответчик пользуется ими по лицензии от владельца.

Апелляционный суд пришел к выводу, что обозначения ответчика, хотя и развернуты на 180 градусов, все равно схожи с брендом истца до степени смешения и что действия владельца ресторана нарушают исключительные права истца. Вместе с тем суд снизил компенсацию, определив, что стоимость права пользования товарным знаком истца составляет 10 тысяч рублей в месяц, или 480 тысяч за два года.