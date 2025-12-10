Рейтинг@Mail.ru
В Сумах в результате стрельбы пострадали четыре человека
01:39 10.12.2025
В Сумах в результате стрельбы пострадали четыре человека
В Сумах в результате стрельбы пострадали четыре человека - РИА Новости, 10.12.2025
В Сумах в результате стрельбы пострадали четыре человека
Стрельба произошла в украинском городе Сумы, по меньшей мере четверо детей пострадали, стрелявший задержан, сообщила прокуратура Сумской области. РИА Новости, 10.12.2025
происшествия, сумы, сумская область
Происшествия, Сумы, Сумская область
В Сумах в результате стрельбы пострадали четыре человека

В Сумах во вторник в результате стрельбы пострадали четыре человека

© Фото : Национальная полиция УкраиныСотрудники полиции Украины
Сотрудники полиции Украины - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Фото : Национальная полиция Украины
Сотрудники полиции Украины. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Стрельба произошла в украинском городе Сумы, по меньшей мере четверо детей пострадали, стрелявший задержан, сообщила прокуратура Сумской области.
По данным ведомства, инцидент произошел во вторник.
"Жителя Сум задержали по подозрению в попытке убийства подростков. Мужчина открыл огонь... из окна многоэтажного дома. В результате четыре ребенка возраста от 13 до 16 лет получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В публикации прокуратуры уточняется, что правоохранительные органы задержали 60-летнего мужчину и конфисковали его гладкоствольное охотничье ружье. Пострадавших детей госпитализировали. Позднее областная военная администрация Сум уточнила в своем Telegram-канале, что в результате происшествия всего пострадали шесть детей. Власти ведут расследование инцидента.
