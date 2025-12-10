https://ria.ru/20251210/strelba-2060988421.html
В Сумах в результате стрельбы пострадали четыре человека
Стрельба произошла в украинском городе Сумы, по меньшей мере четверо детей пострадали, стрелявший задержан, сообщила прокуратура Сумской области. РИА Новости, 10.12.2025
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Стрельба произошла в украинском городе Сумы, по меньшей мере четверо детей пострадали, стрелявший задержан, сообщила прокуратура Сумской области.
По данным ведомства, инцидент произошел во вторник.
"Жителя Сум
задержали по подозрению в попытке убийства подростков. Мужчина открыл огонь... из окна многоэтажного дома. В результате четыре ребенка возраста от 13 до 16 лет получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В публикации прокуратуры уточняется, что правоохранительные органы задержали 60-летнего мужчину и конфисковали его гладкоствольное охотничье ружье. Пострадавших детей госпитализировали. Позднее областная военная администрация Сум уточнила в своем Telegram-канале, что в результате происшествия всего пострадали шесть детей. Власти ведут расследование инцидента.