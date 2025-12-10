https://ria.ru/20251210/strelba-2060986040.html
В Кентукки один человек погиб при стрельбе в университете
В Кентукки один человек погиб при стрельбе в университете
В Кентукки один человек погиб при стрельбе в университете
Один человек погиб, еще один пострадал в результате стрельбы в университете в столице штата Кентукки Франкфорте, сообщает местная полиция.
В Кентукки один человек погиб при стрельбе в университете
В Кентукки один человек погиб при стрельбе в университете, еще один пострадал