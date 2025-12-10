Рейтинг@Mail.ru
В Кентукки один человек погиб при стрельбе в университете - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:11 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/strelba-2060986040.html
В Кентукки один человек погиб при стрельбе в университете
В Кентукки один человек погиб при стрельбе в университете - РИА Новости, 10.12.2025
В Кентукки один человек погиб при стрельбе в университете
Один человек погиб, еще один пострадал в результате стрельбы в университете в столице штата Кентукки Франкфорте, сообщает местная полиция. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T01:11:00+03:00
2025-12-10T01:11:00+03:00
в мире
кентукки
россия
энди бешир
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151318/14/1513181449_0:371:2000:1496_1920x0_80_0_0_d20c593f280cd6a65e6d5539285971ec.jpg
https://ria.ru/20251204/strelba-2059674739.html
кентукки
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151318/14/1513181449_5:0:2000:1496_1920x0_80_0_0_88a294cb1703fd987d868ea260265da0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кентукки, россия, энди бешир, facebook
В мире, Кентукки, Россия, Энди Бешир, Facebook
В Кентукки один человек погиб при стрельбе в университете

В Кентукки один человек погиб при стрельбе в университете, еще один пострадал

© AP Photo / The Courier-Journal, Arza BarnettСотрудники полиции штата Кентукки
Сотрудники полиции штата Кентукки - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / The Courier-Journal, Arza Barnett
Сотрудники полиции штата Кентукки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ЙОРК, 10 дек – РИА Новости. Один человек погиб, еще один пострадал в результате стрельбы в университете в столице штата Кентукки Франкфорте, сообщает местная полиция.
О стрельбе в университете штата Кентукки ранее сообщал губернатор Энди Бешир, он же отмечал, что злоумышленник задержан и что есть несколько пострадавших.
"Один человек скончался, еще один был доставлен в больницу в стабильном, но критическом состоянии", – пишет полиция в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Автомобиль полиции США - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
СМИ: в США при стрельбе на заправке пострадали трое полицейских
4 декабря, 06:11
 
В миреКентуккиРоссияЭнди БеширFacebook
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала