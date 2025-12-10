https://ria.ru/20251210/strelba-2060983577.html
В Кентукки произошла стрельба, есть пострадавшие
В Кентукки произошла стрельба, есть пострадавшие - РИА Новости, 10.12.2025
В Кентукки произошла стрельба, есть пострадавшие
Губернатор штата Кентукки Энди Бешир сообщил о стрельбе в университете в столице штата Франкфорте, есть пострадавшие, злоумышленник арестован. РИА Новости, 10.12.2025
кентукки
в мире
энди бешир
кентукки
В Кентукки произошла стрельба, есть пострадавшие
В университете в Кентукки произошла стрельба, есть пострадавшие