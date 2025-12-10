Неизвестные факты про Сталина — вот кем он был до революции

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости, Вадим Минеев. В жизни вождя народов были моменты, которые тот не любил афишировать. Прежде всего они касались его биографии до революции. Так что же такого скрывал правитель СССР?

Был груб и дерзил

Первый срок тогда еще Иосиф Джугашвили получил в 1902 году. Его арестовали в Батуми на заседании подпольного кружка.

Со своими тюремщиками Коба (первая партийная кличка) вел себя дерзко и грубо, был молчалив и замкнут. Он никогда не смеялся, лишь изредка улыбался. Отрастил бороду и длинные волосы, которые зачесывал назад.

По партийной легенде, когда охрана решила прогнать всех заключенных сквозь строй шпицрутенов за неповиновение, Коба сорвал экзекуцию. Он вышел на плац, спокойно читая книгу.

Скорее всего, это выдумка, потому что жандармы вряд ли бы смягчились, увидев читающего революционера. К тому же нет данных, что в батумской тюрьме избивали политзаключенных.

Ошибка революционера

Там же Коба совершил неосмотрительный поступок: сбросил из окна камеры на улицу две записки.

Одна предназначалась матери и должна была подтвердить его алиби. В другой он приглашал революционера Георгия Елисабедашвили в Батуми, чтобы тот продолжил бороться с царским режимом.

Эти письма вскоре попали к жандармам, так как в камере с Джугашвили находился провокатор. Елисабедашвили арестовали, а Коба в отместку избил сокамерника.

В тюрьме Коба имел возможность читать книги, писать статьи. Он даже организовал партийную школу. Однажды, когда в тюрьму приехал священник, Сталин подготовил против него демонстрацию. После этого революционера перевели в тюрьму Кутаиси.

А там надзиратели развели политзаключенных по одиночным камерам. Тогда Джугашвили подбил всех на шумную забастовку — зэки так долго колотили по решеткам, что губернатор сдался и велел свести всех бунтовщиков в одну камеру. Правда, выбрал самую сырую.

Участие в "Тифлисской экспроприации"

Существует много легенд о дружбе Сталина с уголовниками и его участии в многочисленных "акциях" по изъятию денег на нужды революции.

Между тем точно известно о причастности Сталина только к "Тифлисской экспроприации" — нападении в Тифлисе на карету казначейства. То перевозило деньги из почты в Тифлисское отделение Государственного банка.

Неясно до сих пор, какая именно была роль у Кобы. По одним данным, он бросил с крыши особняка князя Сумбатова первую бомбу, которая убила множество людей, а также лично стрелял из маузера по полицейским.

По другим данным, он лишь наблюдал за ходом ограбления из соседнего двора.

Наконец, по третьей версии, Коба обеспечил подельников необходимой информацией. Но чтобы не попасть под подозрение, в день ограбления находился на местном железнодорожном вокзале.

Есть также мнение, что Джугашвили вовсе был одним из главных организаторов налета.

"Верховным руководителем боевой организации был Сталин. Лично он не принимал никакого участия в предприятиях, но ничего без него не делалось", — утверждала бывший член РСДРП Татьяна Вулих.

Трехпудовый осетр на столе

Как бы то ни было, но революционная деятельность Сталина заставила побывать его не только в тюрьмах, но и в ссылках.

После ареста в 1913 году Джугашвили отправили по этапу в Туруханский край Енисейской губернии. Под гласным надзором полиции он находился четыре года, вплоть до конца осени 1916-го.

В Туруханском крае тогда было около двух тысяч ссыльных.

Известна история, когда, будучи в деревне Курейке, Сталин накрыл роскошный стол для своих товарищей: революционерки Веры Швейцер и Сурена Спандаряна.

"Мы зашли в дом. Небольшая квадратная комната, в одном углу — деревянный топчан, аккуратно покрытый тонким одеялом, напротив — рыболовные и охотничьи снасти: сети, оселки, крючки. Все это изготовил сам Сталин. Недалеко от окна продолговатый стол, заваленный книгами, над столом висит керосиновая лампа… Иосиф шел от реки и на плечах нес огромного осетра. Сурен поспешил ему навстречу, и они внесли в дом трехпудовую живую рыбу! Осетр еле помещался на столе. Сурен и я держали его, а Иосиф ловко потрошил огромную рыбу", — пиcала Вера Швейцер.