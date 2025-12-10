Опрос показал, сколько американцев не могут оплатить бытовые расходы

"Почти половина американцев заявили, что им трудно оплачивать продукты питания, коммунальные услуги, медицинское обслуживание, жильё и транспорт", - говорится в публикации издания.

Как следует из результатов опроса, свыше четверти (27%) респондентов сообщили, что за последние два года им пришлось отказаться от диспансеризации по причине ее высокой стоимости, а 23% из-за этого пропускали приём лекарств.

Тема доступности товаров и роста цен остается одним из ключевых пунктов политической полемики в США: демократы обвиняют администрацию Трампа в удорожании продуктов и услуг, тогда как сам президент регулярно отвергает эти оценки и говорит о снижении цен на фоне его экономической политики.