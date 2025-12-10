https://ria.ru/20251210/ssha-2061236609.html
Опрос показал, сколько американцев не могут оплатить бытовые расходы
ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости.
Около половины жителей США заявили, что испытывают трудности с покрытием бытовых расходов, включая покупку продуктов, лекарств и оплату коммунальных услуг, сообщает в среду издание Politico со ссылкой на опрос, проведённый совместно с агентством Public First
.
«
"Почти половина американцев заявили, что им трудно оплачивать продукты питания, коммунальные услуги, медицинское обслуживание, жильё и транспорт", - говорится в публикации издания.
Как следует из результатов опроса, свыше четверти (27%) респондентов сообщили, что за последние два года им пришлось отказаться от диспансеризации по причине ее высокой стоимости, а 23% из-за этого пропускали приём лекарств.
Увеличение стоимости жизни в США
также влияет на то, как американцы проводят свободное время: 37% опрошенных заявили, что не могут позволить себе сходить с семьёй или друзьями на спортивный матч, 46% отметили, что им недоступна поездка в отпуск на самолёте.
Тема доступности товаров и роста цен остается одним из ключевых пунктов политической полемики в США: демократы обвиняют администрацию Трампа в удорожании продуктов и услуг, тогда как сам президент регулярно отвергает эти оценки и говорит о снижении цен на фоне его экономической политики.
Опрос был проведён среди 2098 взрослых жителей США онлайн. Погрешность выборки составляет 2 процентных пункта.