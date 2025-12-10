Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, сколько американцев не могут оплатить бытовые расходы - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:34 10.12.2025 (обновлено: 21:35 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/ssha-2061236609.html
Опрос показал, сколько американцев не могут оплатить бытовые расходы
Опрос показал, сколько американцев не могут оплатить бытовые расходы - РИА Новости, 10.12.2025
Опрос показал, сколько американцев не могут оплатить бытовые расходы
Около половины жителей США заявили, что испытывают трудности с покрытием бытовых расходов, включая покупку продуктов, лекарств и оплату коммунальных услуг,... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T21:34:00+03:00
2025-12-10T21:35:00+03:00
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150021/20/1500212024_0:81:3679:2150_1920x0_80_0_0_c5c89977d78e7e116d66fa45f4db9583.jpg
https://ria.ru/20250707/golod-2027673048.html
https://ria.ru/20251210/oon-2061234843.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150021/20/1500212024_354:0:3326:2229_1920x0_80_0_0_7c2fb40ff09f5ac74bd0bd03eee1ed10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша
В мире, США
Опрос показал, сколько американцев не могут оплатить бытовые расходы

Public First: около половины американцев испытывают трудности с оплатой расходов

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЛюди возле Монумента Вашингтона в США
Люди возле Монумента Вашингтона в США - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Люди возле Монумента Вашингтона в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Около половины жителей США заявили, что испытывают трудности с покрытием бытовых расходов, включая покупку продуктов, лекарств и оплату коммунальных услуг, сообщает в среду издание Politico со ссылкой на опрос, проведённый совместно с агентством Public First.
«
"Почти половина американцев заявили, что им трудно оплачивать продукты питания, коммунальные услуги, медицинское обслуживание, жильё и транспорт", - говорится в публикации издания.
Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
В США за несколько лет удвоилась доля голодающих
7 июля, 15:01
Как следует из результатов опроса, свыше четверти (27%) респондентов сообщили, что за последние два года им пришлось отказаться от диспансеризации по причине ее высокой стоимости, а 23% из-за этого пропускали приём лекарств.
Увеличение стоимости жизни в США также влияет на то, как американцы проводят свободное время: 37% опрошенных заявили, что не могут позволить себе сходить с семьёй или друзьями на спортивный матч, 46% отметили, что им недоступна поездка в отпуск на самолёте.
Тема доступности товаров и роста цен остается одним из ключевых пунктов политической полемики в США: демократы обвиняют администрацию Трампа в удорожании продуктов и услуг, тогда как сам президент регулярно отвергает эти оценки и говорит о снижении цен на фоне его экономической политики.
Опрос был проведён среди 2098 взрослых жителей США онлайн. Погрешность выборки составляет 2 процентных пункта.
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Из туалетов в штаб-квартире ООН уберут бумажные полотенца
Вчера, 21:19
 
В миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала