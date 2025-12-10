Президент Мексики назвала число депортированных в страну при Трампе

МЕХИКО, 10 дек - РИА Новости. Действующая администрация США с момента прихода к власти в январе 2025 года депортировала в Мексику более 152 тысяч человек, заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум.

Она сообщила, что Центр благосостояния оказал свыше 814 тысяч услуг мексиканцам, вернувшимся из США, в том числе предоставил почти 282 тысячи порций питания, более 98 тысяч внутристрановых перевозок, а также обеспечил оформление медицинского страхования. В качестве примера она привела случай младенца, которому в Мексике предоставили лечение, недоступное в США. Для всех возвращённых в Мексику работает телефон горячей линии министерства благосостояния, по которому мигранты могут получить необходимую помощь и консультации.