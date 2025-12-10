https://ria.ru/20251210/ssha-2061223907.html
Президент Мексики назвала число депортированных в страну при Трампе
Действующая администрация США с момента прихода к власти в январе 2025 года депортировала в Мексику более 152 тысяч человек, заявила президент Мексики Клаудия
МЕХИКО, 10 дек - РИА Новости. Действующая администрация США с момента прихода к власти в январе 2025 года депортировала в Мексику более 152 тысяч человек, заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум.
"С 20 января (высланы - ред.) 152 592 человека, из них 140 706 - мексиканцы и 11 886 - иностранцы", - сообщила президент Мексики
на пресс-конференции.
Глава государства отметила, что при экс-президенте США Джо Байдене
депортировали даже больше, чем сейчас. К примеру, с октября 2024 года, когда он находился у власти, до прихода Трампа в январе из США в Мексику выслали почти 65 тысяч человек.
Шейнбаум
повторила, что главной задачей правительства Мексики остаётся создание условий, при которых гражданам не придётся покидать страну в поисках достойной жизни. По её словам, именно на это направлена политика "правительства Четвёртой трансформации".
Она сообщила, что Центр благосостояния оказал свыше 814 тысяч услуг мексиканцам, вернувшимся из США, в том числе предоставил почти 282 тысячи порций питания, более 98 тысяч внутристрановых перевозок, а также обеспечил оформление медицинского страхования. В качестве примера она привела случай младенца, которому в Мексике предоставили лечение, недоступное в США. Для всех возвращённых в Мексику работает телефон горячей линии министерства благосостояния, по которому мигранты могут получить необходимую помощь и консультации.