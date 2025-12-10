В США прекратят использовать шрифт Calibri, на который перешли при Байдене

ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио распорядился отказаться от использования шрифта Calibri в официальных документах госдепартамента, назвав переход к этому шрифту при администрации экс-президента США Джо Байдена "бесполезной" уступкой в пользу разнообразия", а свой указ оправдал вопросом "ясности и формальности", пишет газета New York Times.
"Госсекретарь Марко Рубио во вторник вступил в неожиданно напряженную политическую дискуссию по поводу шрифтов, поручив прекратить официальное использование шрифта Calibri в госдепе, отменив изданную в 2023 году директиву времен Байдена, которую Рубио назвал "бесполезной" уступкой в пользу разнообразия. В основном это было представлено как вопрос ясности и формальности", - говорится в сообщении.
В статье отмечается, что департамент в своих официальных документах вернется к использованию шрифта Times New Roman, так как это "восстановит благопристойность и профессионализм в письменной работе департамента", а Calibri по сравнению с шрифтами с засечками, такими как Times New Roman, является неформальным и расходится с фирменным бланком департамента.
Переход на Calibri произошел при бывшем госсекретаре Энтони Блинкене по рекомендации "отдела по вопросам многообразия и инклюзивности", упраздненного Рубио. Такие изменения должны были улучшить доступность документов для читателей с ограниченными возможностями здоровья, например, слабым зрением или дислексией.