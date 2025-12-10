Рейтинг@Mail.ru
В США прекратят использовать шрифт Calibri, на который перешли при Байдене - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:45 10.12.2025 (обновлено: 17:48 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/ssha-2061190553.html
В США прекратят использовать шрифт Calibri, на который перешли при Байдене
В США прекратят использовать шрифт Calibri, на который перешли при Байдене - РИА Новости, 10.12.2025
В США прекратят использовать шрифт Calibri, на который перешли при Байдене
Госсекретарь США Марко Рубио распорядился отказаться от использования шрифта Calibri в официальных документах госдепартамента, назвав переход к этому шрифту при РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T17:45:00+03:00
2025-12-10T17:48:00+03:00
в мире
сша
марко рубио
джо байден
энтони блинкен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028541163_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d0cb9ad35aa84041ab8b03951ceb2839.jpg
https://ria.ru/20250329/ssha-2008079253.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028541163_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_0024c8fb719f69f3cb0c36d7d8a6b77e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, марко рубио, джо байден, энтони блинкен
В мире, США, Марко Рубио, Джо Байден, Энтони Блинкен
В США прекратят использовать шрифт Calibri, на который перешли при Байдене

NYT: Рубио поручил прекратить использовать шрифт Calibri в документах

© AP Photo / Mandel NganГосударственный секретарь США Марко Рубио
Государственный секретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Mandel Ngan
Государственный секретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио распорядился отказаться от использования шрифта Calibri в официальных документах госдепартамента, назвав переход к этому шрифту при администрации экс-президента США Джо Байдена "бесполезной" уступкой в пользу разнообразия", а свой указ оправдал вопросом "ясности и формальности", пишет газета New York Times.
"Госсекретарь Марко Рубио во вторник вступил в неожиданно напряженную политическую дискуссию по поводу шрифтов, поручив прекратить официальное использование шрифта Calibri в госдепе, отменив изданную в 2023 году директиву времен Байдена, которую Рубио назвал "бесполезной" уступкой в пользу разнообразия. В основном это было представлено как вопрос ясности и формальности", - говорится в сообщении.
В статье отмечается, что департамент в своих официальных документах вернется к использованию шрифта Times New Roman, так как это "восстановит благопристойность и профессионализм в письменной работе департамента", а Calibri по сравнению с шрифтами с засечками, такими как Times New Roman, является неформальным и расходится с фирменным бланком департамента.
Переход на Calibri произошел при бывшем госсекретаре Энтони Блинкене по рекомендации "отдела по вопросам многообразия и инклюзивности", упраздненного Рубио. Такие изменения должны были улучшить доступность документов для читателей с ограниченными возможностями здоровья, например, слабым зрением или дислексией.
Тулси Габбард - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Глава Нацразведки США отозвала доступ Байдена и ряда лиц к секретным данным
29 марта, 07:04
 
В миреСШАМарко РубиоДжо БайденЭнтони Блинкен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала