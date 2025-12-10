Рейтинг@Mail.ru
В конгрессе предложили объявить импичмент главе Минздрава США
17:30 10.12.2025 (обновлено: 17:31 10.12.2025)
В конгрессе предложили объявить импичмент главе Минздрава США
Член палаты представителей США от демократической партии Хейли Стивенс представила резолюцию об объявлении импичмента главе минздрава США Роберту...
в мире, сша, мичиган, роберт кеннеди
В мире, США, Мичиган, Роберт Кеннеди
В конгрессе предложили объявить импичмент главе Минздрава США

Конгрессвумен-демократ представила резолюцию об импичменте Кеннеди-младшему

ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Член палаты представителей США от демократической партии Хейли Стивенс представила резолюцию об объявлении импичмента главе минздрава США Роберту Кеннеди-младшему, обвинив его в действиях, которые представляют угрозу здоровью граждан.
"Министр Роберт Кеннеди-младший отвернулся от науки, от общественного здравоохранения и от народа США, распространяя теории заговора и ложь, повышая расходы и подвергая жизни людей риску... Конгресс не может и не будет бездействовать, пока один человек разрушает десятилетия прогресса в области медицины", - говорится в заявлении Стивенс, которая представляет штат Мичиган в нижней палате конгресса.
Глава минздрава США в начале августа заявил, что американское управление перспективных биомедицинских исследований и разработок прекращает инвестиции в разработку мРНК-вакцин, так как их признали неэффективными для защиты от инфекций верхних дыхательных путей, в частности, от COVID-19 и гриппа.
Ранее Кеннеди-младший сказал на слушаниях в сенате, что не выступает против вакцин, в чем его обвиняют, и пообещал, что управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США не будет откладывать рассмотрение и утверждение новых вакцин, а стандарты их проверки останутся неизменными. По его словам, он никогда не ставил под сомнение необходимость вакцинации и привил собственных детей.
Около 47% американцев не одобряют политику главы минздрава по вакцинации, в то время как около 31% поддерживают ее, свидетельствуют результаты исследования компании YouGov, проведенного в сентябре.
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
СМИ: Хегсет и Рубио проведут брифинг в конгрессе США
9 декабря, 04:19
 
В миреСШАМичиганРоберт Кеннеди
 
 
