Конгрессмен-демократ в США представил резолюцию об импичменте Хегсету

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Член палаты представителей США от демократической партии Шри Танедар заявил, что Член палаты представителей США от демократической партии Шри Танедар заявил, что представил резолюцию об объявлении импичмента главе Пентагона Питу Хегсету.

"Сегодня я представил резолюцию об объявлении импичмента министру обороны Питу Хегсету за убийство, сговор в целях совершения тяжкого убийства, а также за безрассудное и незаконное использование засекреченной информации", - заявил Танедар в видео, опубликованном в соцсети X.

Ссылаясь на мнения специалистов по военному праву, конгрессмен назвал действия Хегсета военными преступлениями. Танедар также заявил, что Хегсет якобы ставил жизни подчиненных под угрозу, обсуждая засекреченную информацию в соцсетях.

В конце ноября газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что Хегсет при ударах США по судам с наркоторговцами у берегов Венесуэлы приказал "убивать всех", в связи с этим при первом ударе 2 сентября командующим было приказано нанести второй удар, чтобы убить выживших. Белый дом в связи с публикацией этой статьи назвал газету "медиапреступником недели". В Белом доме и самом Пентагоне этот материал раскритиковали: называли его ложью, отмечали, что такие удары соответствуют законам войны.