Конгрессмен-демократ в США представил резолюцию об импичменте Хегсету
16:06 10.12.2025
Конгрессмен-демократ в США представил резолюцию об импичменте Хегсету
Член палаты представителей США от демократической партии Шри Танедар заявил, что представил резолюцию об объявлении импичмента главе Пентагона Питу Хегсету. РИА Новости, 10.12.2025
в мире
сша
венесуэла
йемен
пит хегсет
майк уолтц
министерство обороны сша
ансар алла
в мире, сша, венесуэла, йемен, пит хегсет, майк уолтц, министерство обороны сша, ансар алла
В мире, США, Венесуэла, Йемен, Пит Хегсет, Майк Уолтц, Министерство обороны США, Ансар Алла
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Член палаты представителей США от демократической партии Шри Танедар заявил, что представил резолюцию об объявлении импичмента главе Пентагона Питу Хегсету.
"Сегодня я представил резолюцию об объявлении импичмента министру обороны Питу Хегсету за убийство, сговор в целях совершения тяжкого убийства, а также за безрассудное и незаконное использование засекреченной информации", - заявил Танедар в видео, опубликованном в соцсети X.
Ссылаясь на мнения специалистов по военному праву, конгрессмен назвал действия Хегсета военными преступлениями. Танедар также заявил, что Хегсет якобы ставил жизни подчиненных под угрозу, обсуждая засекреченную информацию в соцсетях.
В конце ноября газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что Хегсет при ударах США по судам с наркоторговцами у берегов Венесуэлы приказал "убивать всех", в связи с этим при первом ударе 2 сентября командующим было приказано нанести второй удар, чтобы убить выживших. Белый дом в связи с публикацией этой статьи назвал газету "медиапреступником недели". В Белом доме и самом Пентагоне этот материал раскритиковали: называли его ложью, отмечали, что такие удары соответствуют законам войны.
Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами Хегсета, вице-президента США Джей Ди Вэнса, занимавшего тогда пост советника Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали на том, что не обменивались секретной информацией в мессенджере. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим.
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Хегсету могут урезать бюджет командировок из-за видео с ударами на Карибах
9 декабря, 11:52
 
