NYT: США хотят депортировать наркоторговцев, выживших при ударах по лодкам
15:24 10.12.2025 (обновлено: 15:27 10.12.2025)
NYT: США хотят депортировать наркоторговцев, выживших при ударах по лодкам
NYT: США хотят депортировать наркоторговцев, выживших при ударах по лодкам
NYT: США хотят депортировать наркоторговцев, выживших при ударах по лодкам

Здание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Американские власти стремятся депортировать из США выживших в результате ударов по лодкам наркоторговцев в Карибском море, чтобы не начинать в отношении них судебные разбирательства в США, которые могут вынудить администрацию предоставить доказательства необходимости военной кампании в регионе, сообщает газета New York Times.
В конце ноября газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что глава Пентагона Пит Хегсет Хегсет при ударах США по судам с наркоторговцами у берегов Венесуэлы приказал "убивать всех", в связи с этим при первом ударе 2 сентября командующим было приказано нанести второй удар, чтобы убить выживших. Белый дом в связи с публикацией этой статьи назвал газету "медиапреступником недели". В Белом доме и самом Пентагоне этот материал раскритиковали: называли его ложью, отмечали, что такие удары соответствуют законам войны.
Дональд Трамп
США готовы наносить удары по наркоторговцам не только в море, заявил Трамп
2 декабря, 22:03
"Основной посыл (обсуждений на совещаниях в Пентагоне - ред.) заключался в том, что всех спасенных следует отправить обратно в их страны или в третью страну. Скрытая цель за этой политикой заключается в том, чтобы гарантировать, что пострадавшие не окажутся в американской судебной системе, где разбирательства могут вынудить администрацию представить доказательства, оправдывающие военную кампанию президента Трампа в регионе", - пишет издание.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
Дональд Трамп
Трамп проверит сведения о приказе Хегсета добивать выживших при ударах США
1 декабря, 07:54
 
