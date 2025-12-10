https://ria.ru/20251210/ssha-2061003080.html
Конгрессмен представил законопроект о выходе США из НАТО
Конгрессмен представил законопроект о выходе США из НАТО
Конгрессмен представил законопроект о выходе США из НАТО
Американский конгрессмен-республиканец Томас Масси представил законопроект о выходе США из НАТО, следует из сообщения офиса законодателя. РИА Новости, 10.12.2025
сша
Конгрессмен представил законопроект о выходе США из НАТО
Конгрессмен Масси представил законопроект о выходе США из НАТО
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости.
Американский конгрессмен-республиканец Томас Масси представил законопроект о выходе США из НАТО, следует
из сообщения офиса законодателя.
"Законопроект HR 6508 "Закон о НАТО" предусматривает вывод Соединенных Штатов из Организации Североатлантического договора", — говорится в заявлении.
По мнению конгрессмена, членство Штатов в этом военном блоке не соответствует интересам нацбезопасности. Он назвал альянс пережитком холодной войны, который вовлекает американцев в конфликты за рубежом.
"Мы должны выйти из НАТО и использовать эти деньги для защиты собственной страны <...>. Наша конституция не разрешает постоянного втягивания в иностранные дела, о чем нас прямо предостерегали отцы-основатели", — подчеркнул Масси.
Отмечается, что представленный законопроект предотвращает использование средств американских налогоплательщиков для финансирования общих бюджетов альянса. Там также указывается, что европейские члены организации обладают достаточным экономическим и военным потенциалом для обеспечения собственной обороны.