Конгрессмен представил законопроект о выходе США из НАТО

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Американский конгрессмен-республиканец Томас Масси представил законопроект о выходе США из НАТО, Американский конгрессмен-республиканец Томас Масси представил законопроект о выходе США из НАТО, следует из сообщения офиса законодателя.

"Законопроект HR 6508 "Закон о НАТО" предусматривает вывод Соединенных Штатов из Организации Североатлантического договора", — говорится в заявлении.

По мнению конгрессмена, членство Штатов в этом военном блоке не соответствует интересам нацбезопасности. Он назвал альянс пережитком холодной войны, который вовлекает американцев в конфликты за рубежом.

"Мы должны выйти из НАТО и использовать эти деньги для защиты собственной страны <...>. Наша конституция не разрешает постоянного втягивания в иностранные дела, о чем нас прямо предостерегали отцы-основатели", — подчеркнул Масси.