Конгрессмен представил законопроект о выходе США из НАТО
06:51 10.12.2025 (обновлено: 09:50 10.12.2025)
Конгрессмен представил законопроект о выходе США из НАТО
Американский конгрессмен-республиканец Томас Масси представил законопроект о выходе США из НАТО, следует из сообщения офиса законодателя. РИА Новости, 10.12.2025
в мире, сша, нато
В мире, США, НАТО
Конгрессмен представил законопроект о выходе США из НАТО

Конгрессмен Масси представил законопроект о выходе США из НАТО

Флаги США возле здания Капитолия в Вашингтоне
Флаги США возле здания Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США возле здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Американский конгрессмен-республиканец Томас Масси представил законопроект о выходе США из НАТО, следует из сообщения офиса законодателя.
"Законопроект HR 6508 "Закон о НАТО" предусматривает вывод Соединенных Штатов из Организации Североатлантического договора", — говорится в заявлении.
По мнению конгрессмена, членство Штатов в этом военном блоке не соответствует интересам нацбезопасности. Он назвал альянс пережитком холодной войны, который вовлекает американцев в конфликты за рубежом.
"Мы должны выйти из НАТО и использовать эти деньги для защиты собственной страны <...>. Наша конституция не разрешает постоянного втягивания в иностранные дела, о чем нас прямо предостерегали отцы-основатели", — подчеркнул Масси.
Отмечается, что представленный законопроект предотвращает использование средств американских налогоплательщиков для финансирования общих бюджетов альянса. Там также указывается, что европейские члены организации обладают достаточным экономическим и военным потенциалом для обеспечения собственной обороны.
В мире США НАТО
 
 
