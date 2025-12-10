Рейтинг@Mail.ru
США взяли курс на смещение Зеленского и добьются этого, заявил Сальдо - РИА Новости, 10.12.2025
05:50 10.12.2025
США взяли курс на смещение Зеленского и добьются этого, заявил Сальдо
США взяли курс на смещение Зеленского и добьются этого, заявил Сальдо - РИА Новости, 10.12.2025
США взяли курс на смещение Зеленского и добьются этого, заявил Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что в США взяли курс на смещение Владимира Зеленского и добьются этого с очень большой... РИА Новости, 10.12.2025
США, Украина, Херсонская область , Владимир Зеленский, Владимир Сальдо, Дональд Трамп
США взяли курс на смещение Зеленского и добьются этого, заявил Сальдо

Губернатор Сальдо: США взяли курс на смещение Зеленского и добьются этого

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что в США взяли курс на смещение Владимира Зеленского и добьются этого с очень большой вероятностью.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Украине пора провести президентские выборы, у жителей Украины должно быть такое право.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В Госдуме назвали слова Трампа о выборах на Украине сигналом Зеленскому
00:53
"Несомненно, что администрация Трампа взяла курс на смещение Зеленского, и они своего добьются с очень большой вероятностью. Кого они выставят как своего кандидата, гадать нет смысла. Однако на их скамейке запасных пока не видно особо масштабных фигур. При приближении к возможным выборам они, конечно, начнут раскрутку своих претендентов", - считает Сальдо.
При этом, по его мнению, самого Зеленского американцы хотят не допустить до возможных президентских выборов.
Владимир Зеленский во время визита в Лондон - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Депутат Рады выступил с резким предупреждением из-за Зеленского
02:06
 
