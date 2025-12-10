В Турции оценили новую доктрину нацбезопасности США

АНКАРА, 10 дек – РИА Новости. Новая доктрина национальной безопасности США ориентирована на "усыпление" международного сообщества и фактически подтверждает, что приоритетом Вашингтона остаётся Ближний Восток, а не противодействие Китаю, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил бывший военный атташе Турции, полковник ВВС в отставке Ихсан Сефа.