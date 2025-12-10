В Турции оценили новую доктрину нацбезопасности США

АНКАРА, 10 дек – РИА Новости. Новая доктрина национальной безопасности США ориентирована на "усыпление" международного сообщества и фактически подтверждает, что приоритетом Вашингтона остаётся Ближний Восток, а не противодействие Китаю, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил бывший военный атташе Турции, полковник ВВС в отставке Ихсан Сефа.
Ранее Белый дом представил обновлённую доктрину, в которой зафиксированы пересмотренные подходы США к ключевым вопросам глобальной безопасности. В ней, в частности, указывается, что мирный процесс на Украине входит в коренные интересы Штатов, а американская политика в Европе прежде всего предполагает восстановление стратегической стабильности с Россией.
По словам Сефы, документ создаёт впечатление, что Вашингтон пытается "усыпить мир", формируя ложное представление о своих стратегических приоритетах. Он отметил, что в доктрине утверждается, будто Ближний Восток не относится к числу первоочередных задач США.
Однако, как подчеркнул эксперт, в другом разделе говорится о необходимости ограничить доступ Китая к энергетическим ресурсам.
"Шестьдесят шесть процентов потребности Китая в нефти приходится на Ближний Восток. Следовательно, именно этот регион является первоочередной задачей для США", — указал Сефа.
В новой стратегии нацбезопасности США отмечается необходимость диалога, и это импонирует России, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.