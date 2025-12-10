Рейтинг@Mail.ru
В Турции оценили новую доктрину нацбезопасности США
05:32 10.12.2025
В Турции оценили новую доктрину нацбезопасности США
В Турции оценили новую доктрину нацбезопасности США - РИА Новости, 10.12.2025
В Турции оценили новую доктрину нацбезопасности США
Новая доктрина национальной безопасности США ориентирована на "усыпление" международного сообщества и фактически подтверждает, что приоритетом Вашингтона... РИА Новости, 10.12.2025
в мире
сша
ближний восток
китай
дмитрий песков
сша
ближний восток
китай
в мире, сша, ближний восток, китай, дмитрий песков
В мире, США, Ближний Восток, Китай, Дмитрий Песков
В Турции оценили новую доктрину нацбезопасности США

Полковник Сефа: новая доктрина США скрывает приоритет Ближнего Востока

© AP Photo / Emrah GurelФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг Турции. Архивное фото
АНКАРА, 10 дек – РИА Новости. Новая доктрина национальной безопасности США ориентирована на "усыпление" международного сообщества и фактически подтверждает, что приоритетом Вашингтона остаётся Ближний Восток, а не противодействие Китаю, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил бывший военный атташе Турции, полковник ВВС в отставке Ихсан Сефа.
Ранее Белый дом представил обновлённую доктрину, в которой зафиксированы пересмотренные подходы США к ключевым вопросам глобальной безопасности. В ней, в частности, указывается, что мирный процесс на Украине входит в коренные интересы Штатов, а американская политика в Европе прежде всего предполагает восстановление стратегической стабильности с Россией.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Мерц раскритиковал некоторые пункты стратегии нацбезопасности США
Вчера, 16:22
По словам Сефы, документ создаёт впечатление, что Вашингтон пытается "усыпить мир", формируя ложное представление о своих стратегических приоритетах. Он отметил, что в доктрине утверждается, будто Ближний Восток не относится к числу первоочередных задач США.
Однако, как подчеркнул эксперт, в другом разделе говорится о необходимости ограничить доступ Китая к энергетическим ресурсам.
"Шестьдесят шесть процентов потребности Китая в нефти приходится на Ближний Восток. Следовательно, именно этот регион является первоочередной задачей для США", — указал Сефа.
В новой стратегии нацбезопасности США отмечается необходимость диалога, и это импонирует России, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Новая стратегия нацбезопасности США обнажает раскол в НАТО, пишет WP
Вчера, 16:14
 
В миреСШАБлижний ВостокКитайДмитрий Песков
 
 
