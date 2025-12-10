Памятник поэту А. С. Пушкину на Приморском бульваре в Одессе, Украина. Архивное фото

Памятник поэту А. С. Пушкину на Приморском бульваре в Одессе, Украина

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Отказ Владимира Зеленского идти на территориальные уступки в пользу России и затягивание конфликта грозят Киеву потерей Одессы, такое мнение Отказ Владимира Зеленского идти на территориальные уступки в пользу России и затягивание конфликта грозят Киеву потерей Одессы, такое мнение высказал экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канале Deep Dive.

"Возможно им (украинцам. — Прим. ред.) стоит пойти на сделку, а если нет, то их уничтожат, а затем россияне консолидируют свои силы и двинутся вперед. Я думаю, что Одесса сейчас очень важна для ( России . — Прим. ред.)", — сказал он.

"Все это просто афера. У него (Зеленского. — Прим. ред.) никогда не было шансов на успех", — сказал он.

Вчера издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что Вашингтон оказывает давление на Владимира Зеленского, чтобы тот согласился на территориальные и другие уступки в рамках мирного урегулирования украинского конфликта. Однако, как писало агентство УНИАН, глава киевского режима вновь отказался обсуждать территориальный вопрос.