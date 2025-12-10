Рейтинг@Mail.ru
03:37 10.12.2025 (обновлено: 10:40 10.12.2025)
Отказ Владимира Зеленского идти на территориальные уступки в пользу России и затягивание конфликта грозят Киеву потерей Одессы, такое мнение высказал... РИА Новости, 10.12.2025
"Просто афера": в США резко высказались об Одессе

Макгрегор: Киев рискует потерять Одессу, затягивая конфликт на Украине

CC BY-SA 4.0 / Posterrr / Памятник поэту А. С. Пушкину на Приморском бульваре в Одессе, Украина
Памятник поэту А. С. Пушкину на Приморском бульваре в Одессе, Украина - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Памятник поэту А. С. Пушкину на Приморском бульваре в Одессе, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Отказ Владимира Зеленского идти на территориальные уступки в пользу России и затягивание конфликта грозят Киеву потерей Одессы, такое мнение высказал экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канале Deep Dive.
"Возможно им (украинцам. — Прим. ред.) стоит пойти на сделку, а если нет, то их уничтожат, а затем россияне консолидируют свои силы и двинутся вперед. Я думаю, что Одесса сейчас очень важна для (России. — Прим. ред.)", — сказал он.
Киев - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
"Колоссальная проблема": в Киеве запаниковали из-за ситуации на Украине
00:58
По словам эксперта, президент США Дональд Трамп уже разочаровался во Владимире Зеленском и смог разглядеть в нем афериста, не имеющего и шанса на успех.
"Все это просто афера. У него (Зеленского. — Прим. ред.) никогда не было шансов на успех", — сказал он.
Владимир Зеленский во время визита в Лондон - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Депутат Рады выступил с резким предупреждением из-за Зеленского
02:06
Вчера издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что Вашингтон оказывает давление на Владимира Зеленского, чтобы тот согласился на территориальные и другие уступки в рамках мирного урегулирования украинского конфликта. Однако, как писало агентство УНИАН, глава киевского режима вновь отказался обсуждать территориальный вопрос.
Американская администрация ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле уточнили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В соцсетях открыто выступают против Зеленского, заявила жительница Одессы
02:32
 
