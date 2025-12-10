МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Отказ Владимира Зеленского идти на территориальные уступки в пользу России и затягивание конфликта грозят Киеву потерей Одессы, такое мнение высказал экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канале Deep Dive.
По словам эксперта, президент США Дональд Трамп уже разочаровался во Владимире Зеленском и смог разглядеть в нем афериста, не имеющего и шанса на успех.
"Все это просто афера. У него (Зеленского. — Прим. ред.) никогда не было шансов на успех", — сказал он.
Вчера издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что Вашингтон оказывает давление на Владимира Зеленского, чтобы тот согласился на территориальные и другие уступки в рамках мирного урегулирования украинского конфликта. Однако, как писало агентство УНИАН, глава киевского режима вновь отказался обсуждать территориальный вопрос.
Американская администрация ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле уточнили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.