Власти США подтвердили аннулирование 85 тысяч виз с января 2025 года

ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Госдеп США подтвердил, что с января 2025 года аннулировал 85 тысяч виз во исполнение политики президента Дональда Трампа по тому, чтобы сделать страну "снова безопасной".

"85 000 аннулированных виз с января. Президент Трамп и госсекретарь ( США Марко - ред.) Рубио придерживаются одной простой цели, и они не остановятся в ближайшее время: сделать Америку снова безопасной", - написал госдеп в соцсети X

Ранее о том, что США аннулировали 85 тысяч виз разных категорий, что в два раза больше показателей прошлого года, сообщил телеканал CNN со ссылкой на чиновника госдепа.

Согласно информации телеканала, почти 50% виз были отозваны у тех, кто совершил правонарушения. Как отмечается, восемь тысяч виз были аннулированы у студентов.