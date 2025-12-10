https://ria.ru/20251210/ssha-2060988542.html
Власти США подтвердили аннулирование 85 тысяч виз с января 2025 года
Власти США подтвердили аннулирование 85 тысяч виз с января 2025 года - РИА Новости, 10.12.2025
Власти США подтвердили аннулирование 85 тысяч виз с января 2025 года
Госдеп США подтвердил, что с января 2025 года аннулировал 85 тысяч виз во исполнение политики президента Дональда Трампа по тому, чтобы сделать страну "снова...
ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Госдеп США подтвердил, что с января 2025 года аннулировал 85 тысяч виз во исполнение политики президента Дональда Трампа по тому, чтобы сделать страну "снова безопасной".
"85 000 аннулированных виз с января. Президент Трамп
и госсекретарь (США
Марко - ред.) Рубио придерживаются одной простой цели, и они не остановятся в ближайшее время: сделать Америку
снова безопасной", - написал госдеп в соцсети X
.
Ранее о том, что США аннулировали 85 тысяч виз разных категорий, что в два раза больше показателей прошлого года, сообщил телеканал CNN со ссылкой на чиновника госдепа.
Согласно информации телеканала, почти 50% виз были отозваны у тех, кто совершил правонарушения. Как отмечается, восемь тысяч виз были аннулированы у студентов.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.