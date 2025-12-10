Рейтинг@Mail.ru
Власти США подтвердили аннулирование 85 тысяч виз с января 2025 года - РИА Новости, 10.12.2025
01:43 10.12.2025
Власти США подтвердили аннулирование 85 тысяч виз с января 2025 года
Власти США подтвердили аннулирование 85 тысяч виз с января 2025 года
Госдеп США подтвердил, что с января 2025 года аннулировал 85 тысяч виз во исполнение политики президента Дональда Трампа по тому, чтобы сделать страну "снова... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T01:43:00+03:00
2025-12-10T01:43:00+03:00
в мире
сша
америка
дональд трамп
государственный департамент сша
в мире, сша, америка, дональд трамп, государственный департамент сша
В мире, США, Америка, Дональд Трамп, Государственный департамент США
Власти США подтвердили аннулирование 85 тысяч виз с января 2025 года

Госдеп США подтвердил аннулирование 85 тысяч виз с января 2025 года

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Госдеп США подтвердил, что с января 2025 года аннулировал 85 тысяч виз во исполнение политики президента Дональда Трампа по тому, чтобы сделать страну "снова безопасной".
"85 000 аннулированных виз с января. Президент Трамп и госсекретарь (США Марко - ред.) Рубио придерживаются одной простой цели, и они не остановятся в ближайшее время: сделать Америку снова безопасной", - написал госдеп в соцсети X.
Ранее о том, что США аннулировали 85 тысяч виз разных категорий, что в два раза больше показателей прошлого года, сообщил телеканал CNN со ссылкой на чиновника госдепа.
Согласно информации телеканала, почти 50% виз были отозваны у тех, кто совершил правонарушения. Как отмечается, восемь тысяч виз были аннулированы у студентов.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
В миреСШААмерикаДональд ТрампГосударственный департамент США
 
 
