ВС России уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ под Константиновкой
ДОНЕЦК, 10 дек — РИА Новости. Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск совместно с расчётом артиллерийского орудия уничтожили два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в районе Константиновки, сообщили в Минобороны России.
"Разведчики 6-й мотострелковой дивизии обнаружили два пункта управления БПЛА противника и передали их координаты расчётам беспилотных систем и 122-мм орудия. Точным огнём гаубицы цели были уничтожены", — говорится в сообщении.
Отмечается, что операторы беспилотных систем нанесли дополнительные удары по позициям противника.
"Расчёты БПЛА несколькими попаданиями поразили пункт управления украинских беспилотников вместе с находившейся там живой силой. В сутки операторы беспилотных систем уничтожают более десяти целей противника", — добавили в ведомстве.