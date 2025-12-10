ВС России уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ под Константиновкой

ДОНЕЦК, 10 дек — РИА Новости. Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск совместно с расчётом артиллерийского орудия уничтожили два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в районе Константиновки, сообщили в Минобороны России.

"Разведчики 6-й мотострелковой дивизии обнаружили два пункта управления БПЛА противника и передали их координаты расчётам беспилотных систем и 122-мм орудия. Точным огнём гаубицы цели были уничтожены", — говорится в сообщении.

Отмечается, что операторы беспилотных систем нанесли дополнительные удары по позициям противника.