Боец ВС России рассказал о попытках ВСУ выйти из окруженного Димитрова
Боец ВС России рассказал о попытках ВСУ выйти из окруженного Димитрова - РИА Новости, 10.12.2025
Боец ВС России рассказал о попытках ВСУ выйти из окруженного Димитрова
Российские подразделения продолжают уничтожать разрозненные группы и не допускают прорыв формирований ВСУ в районе окруженного Димитрова в ДНР
2025-12-10T03:17:00+03:00
2025-12-10T03:17:00+03:00
2025-12-10T03:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
димитров
донецкая народная республика
красноармейск
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
димитров
донецкая народная республика
красноармейск
Боец ВС России рассказал о попытках ВСУ выйти из окруженного Димитрова
ДОНЕЦК, 10 дек — РИА Новости. Российские подразделения продолжают уничтожать разрозненные группы и не допускают прорыв формирований ВСУ в районе окруженного Димитрова в ДНР, рассказал РИА Новости командир отделения 9-й бригады 51-й гвардейской армии, действующей в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Малёк".
По его словам, в зоне ответственности подразделения — Родинское (ДНР
), а также трасса, ведущая из города в сторону Димитрова
и Красноармейска
.
"В данный момент не даем деблокировать в Мирнограде (Димитров - ред.) войска ВСУ
. При попытке деблокации противник уничтожается. Не даем ни малейшего шанса", — отметил он.
Командир сообщил, что украинские формирования предпринимают попытки прорыва, однако все они своевременно фиксируются операторами подразделений войск беспилотных систем и пресекаются силами российских подразделений.
"Сегодня ночью противник попытался на технике заскочить, высадить пехоту, прорвать окружение. Но это у него не получилось. Сразу на корню эту попытку мы пресекли", — рассказал "Малёк".