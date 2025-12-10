Рейтинг@Mail.ru
Боец ВС России рассказал о попытках ВСУ выйти из окруженного Димитрова - РИА Новости, 10.12.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
03:17 10.12.2025
Боец ВС России рассказал о попытках ВСУ выйти из окруженного Димитрова
Боец ВС России рассказал о попытках ВСУ выйти из окруженного Димитрова - РИА Новости, 10.12.2025
Боец ВС России рассказал о попытках ВСУ выйти из окруженного Димитрова
Российские подразделения продолжают уничтожать разрозненные группы и не допускают прорыв формирований ВСУ в районе окруженного Димитрова в ДНР, рассказал РИА... РИА Новости, 10.12.2025
специальная военная операция на украине
димитров
донецкая народная республика
красноармейск
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
димитров
донецкая народная республика
красноармейск
Боец ВС России рассказал о попытках ВСУ выйти из окруженного Димитрова

Военные РФ не допускают прорыв гарнизона ВСУ из окруженного Димитрова

Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Российские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 дек — РИА Новости. Российские подразделения продолжают уничтожать разрозненные группы и не допускают прорыв формирований ВСУ в районе окруженного Димитрова в ДНР, рассказал РИА Новости командир отделения 9-й бригады 51-й гвардейской армии, действующей в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Малёк".
По его словам, в зоне ответственности подразделения — Родинское (ДНР), а также трасса, ведущая из города в сторону Димитрова и Красноармейска.
Боец ВС России рассказал о ликвидации чернокожего наемника со свастикой
01:49
01:49
"В данный момент не даем деблокировать в Мирнограде (Димитров - ред.) войска ВСУ. При попытке деблокации противник уничтожается. Не даем ни малейшего шанса", — отметил он.
Командир сообщил, что украинские формирования предпринимают попытки прорыва, однако все они своевременно фиксируются операторами подразделений войск беспилотных систем и пресекаются силами российских подразделений.
"Сегодня ночью противник попытался на технике заскочить, высадить пехоту, прорвать окружение. Но это у него не получилось. Сразу на корню эту попытку мы пресекли", — рассказал "Малёк".
Боец ВС России в одиночку уничтожил пулеметный расчет ВСУ
00:31
00:31
 
Специальная военная операция на УкраинеДимитровДонецкая Народная РеспубликаКрасноармейскВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
