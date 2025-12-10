ДОНЕЦК, 10 дек — РИА Новости. Российские подразделения продолжают уничтожать разрозненные группы и не допускают прорыв формирований ВСУ в районе окруженного Димитрова в ДНР, рассказал РИА Новости командир отделения 9-й бригады 51-й гвардейской армии, действующей в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Малёк".

Красноармейска. По его словам, в зоне ответственности подразделения — Родинское ( ДНР ), а также трасса, ведущая из города в сторону Димитрова

"В данный момент не даем деблокировать в Мирнограде (Димитров - ред.) войска ВСУ . При попытке деблокации противник уничтожается. Не даем ни малейшего шанса", — отметил он.

Командир сообщил, что украинские формирования предпринимают попытки прорыва, однако все они своевременно фиксируются операторами подразделений войск беспилотных систем и пресекаются силами российских подразделений.