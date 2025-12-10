Боец ВС России рассказал о ликвидации чернокожего наемника со свастикой

ДОНЕЦК, 10 дек — РИА Новости. Российские военные ликвидировали в ДНР чернокожего наемника с нацисткой свастикой, рассказал РИА Новости стрелок 10-го гвардейского полка группировки "Юг" с позывным "Волк".

По словам военнослужащего, на месте боя были обнаружены, предположительно, граждане других государств.

"Обнаружили, но они уже были мёртвые. Были чернокожие. Позывной "Дантес". М16 (автомат -ред.) американского производства. При себе имели гранаты — тоже американского происхождения", — сообщил "Волк".

Он добавил, что на найденной экипировке и теле одного из ликвидированных были обнаружены экстремистские символы.