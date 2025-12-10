https://ria.ru/20251210/spetsoperatsiya-2060988848.html
Боец ВС России рассказал о ликвидации чернокожего наемника со свастикой
Российские военные ликвидировали в ДНР чернокожего наемника с нацисткой свастикой, рассказал РИА Новости стрелок 10-го гвардейского полка группировки "Юг" с... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T01:49:00+03:00
2025-12-10T01:49:00+03:00
2025-12-10T09:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецкая народная республика
Новости
ru-RU
донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика
Боец ВС России рассказал о ликвидации чернокожего наемника со свастикой
ДОНЕЦК, 10 дек — РИА Новости. Российские военные ликвидировали в ДНР чернокожего наемника с нацисткой свастикой, рассказал РИА Новости стрелок 10-го гвардейского полка группировки "Юг" с позывным "Волк".
По словам военнослужащего, на месте боя были обнаружены, предположительно, граждане других государств.
"Обнаружили, но они уже были мёртвые. Были чернокожие. Позывной "Дантес". М16 (автомат -ред.) американского производства. При себе имели гранаты — тоже американского происхождения", — сообщил "Волк".
Он добавил, что на найденной экипировке и теле одного из ликвидированных были обнаружены экстремистские символы.
"Свастика была. Татуировка — тоже свастика", — уточнил боец.