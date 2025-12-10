Рейтинг@Mail.ru
Боец ВС России рассказал о ликвидации чернокожего наемника со свастикой
Специальная военная операция на Украине
 
01:49 10.12.2025 (обновлено: 09:25 10.12.2025)
Боец ВС России рассказал о ликвидации чернокожего наемника со свастикой
Боец ВС России рассказал о ликвидации чернокожего наемника со свастикой
Боец ВС России рассказал о ликвидации чернокожего наемника со свастикой

ВС России ликвидировали в ДНР чернокожего наемника со свастикой

ДОНЕЦК, 10 дек — РИА Новости. Российские военные ликвидировали в ДНР чернокожего наемника с нацисткой свастикой, рассказал РИА Новости стрелок 10-го гвардейского полка группировки "Юг" с позывным "Волк".
По словам военнослужащего, на месте боя были обнаружены, предположительно, граждане других государств.
"Обнаружили, но они уже были мёртвые. Были чернокожие. Позывной "Дантес". М16 (автомат -ред.) американского производства. При себе имели гранаты — тоже американского происхождения", — сообщил "Волк".
Он добавил, что на найденной экипировке и теле одного из ликвидированных были обнаружены экстремистские символы.
"Свастика была. Татуировка — тоже свастика", — уточнил боец.
Украинские военнослужащие несут тело погибшего - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В Красноармейском районе ликвидировали американского наемника
Вчера, 18:10
 
