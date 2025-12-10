Боец ВС России в одиночку уничтожил пулеметный расчет ВСУ

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Рядовой российских Вооруженных Сил Константин Ситченко в ходе спецоперации обнаружил блиндаж противника и пулеметный расчёт ВСУ и в одиночку его уничтожил, сообщили в Минобороны РФ.

Ситченко во время выполнения боевой задачи в составе штурмовой группы в должности стрелка-гранатометчика выполнял разведку местности. В районе одного из населенных пунктов он скрытно проник в лесополосу, находившуюся под контролем противника, где обнаружил пулеметный расчет и вражеский блиндаж.

"Проявляя хладнокровие и не теряя самообладания вступил в стрелковый бой с превосходящей силой противника. Константин уничтожил вражеский пулеметный расчет и захватил радиостанцию противника", - говорится в сообщении.