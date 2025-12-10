https://ria.ru/20251210/spetsoperatsiya-2060982246.html
Боец ВС России в одиночку уничтожил пулеметный расчет ВСУ
Боец ВС России в одиночку уничтожил пулеметный расчет ВСУ - РИА Новости, 10.12.2025
Боец ВС России в одиночку уничтожил пулеметный расчет ВСУ
Рядовой российских Вооруженных Сил Константин Ситченко в ходе спецоперации обнаружил блиндаж противника и пулеметный расчёт ВСУ и в одиночку его уничтожил,... РИА Новости, 10.12.2025
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Боец ВС России в одиночку уничтожил пулеметный расчет ВСУ
Рядовой Ситченко в одиночку уничтожил пулеметный расчет ВСУ
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Рядовой российских Вооруженных Сил Константин Ситченко в ходе спецоперации обнаружил блиндаж противника и пулеметный расчёт ВСУ и в одиночку его уничтожил, сообщили в Минобороны РФ.
Ситченко во время выполнения боевой задачи в составе штурмовой группы в должности стрелка-гранатометчика выполнял разведку местности. В районе одного из населенных пунктов он скрытно проник в лесополосу, находившуюся под контролем противника, где обнаружил пулеметный расчет и вражеский блиндаж.
"Проявляя хладнокровие и не теряя самообладания вступил в стрелковый бой с превосходящей силой противника. Константин уничтожил вражеский пулеметный расчет и захватил радиостанцию противника", - говорится в сообщении.
Благодаря мужеству и профессионализму рядового Ситченко российские войска взяли под контроль опорный пункт. Захваченная радиостанция противника позволила отслеживать переговоры ВСУ
и координировать действия российских штурмовых групп, добавили в МО РФ
.