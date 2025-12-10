Рейтинг@Mail.ru
Боец ВС России в одиночку уничтожил пулеметный расчет ВСУ - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:31 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/spetsoperatsiya-2060982246.html
Боец ВС России в одиночку уничтожил пулеметный расчет ВСУ
Боец ВС России в одиночку уничтожил пулеметный расчет ВСУ - РИА Новости, 10.12.2025
Боец ВС России в одиночку уничтожил пулеметный расчет ВСУ
Рядовой российских Вооруженных Сил Константин Ситченко в ходе спецоперации обнаружил блиндаж противника и пулеметный расчёт ВСУ и в одиночку его уничтожил,... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T00:31:00+03:00
2025-12-10T00:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060751918_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6ca7f4030176d9c47cc78c06114ed59b.jpg
https://ria.ru/20251209/spetsoperatsiya-2060717605.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060751918_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4198abd4c7db4fc8fc1cb4b60bf9d29c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Боец ВС России в одиночку уничтожил пулеметный расчет ВСУ

Рядовой Ситченко в одиночку уничтожил пулеметный расчет ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Рядовой российских Вооруженных Сил Константин Ситченко в ходе спецоперации обнаружил блиндаж противника и пулеметный расчёт ВСУ и в одиночку его уничтожил, сообщили в Минобороны РФ.
Ситченко во время выполнения боевой задачи в составе штурмовой группы в должности стрелка-гранатометчика выполнял разведку местности. В районе одного из населенных пунктов он скрытно проник в лесополосу, находившуюся под контролем противника, где обнаружил пулеметный расчет и вражеский блиндаж.
"Проявляя хладнокровие и не теряя самообладания вступил в стрелковый бой с превосходящей силой противника. Константин уничтожил вражеский пулеметный расчет и захватил радиостанцию противника", - говорится в сообщении.
Благодаря мужеству и профессионализму рядового Ситченко российские войска взяли под контроль опорный пункт. Захваченная радиостанция противника позволила отслеживать переговоры ВСУ и координировать действия российских штурмовых групп, добавили в МО РФ.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Боец рассказал о выполнении задач при освобождении курских сел от ВСУ
Вчера, 06:42
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала