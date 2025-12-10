https://ria.ru/20251210/spetsnaz-2061164593.html
Российский спецназ уничтожил БПЛА "Баба-Яга" с редким боеприпасом
Расчет войск беспилотных систем 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) 51-й армии Южного военного округа, действуя в районе Димитрова, с... РИА Новости, 10.12.2025
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Расчет войск беспилотных систем 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) 51-й армии Южного военного округа, действуя в районе Димитрова, с помощью FPV-истребителей уничтожил тяжелый гексакоптер ВСУ "Баба-Яга" с редким крупным боеприпасом зажигательного типа на борту, сообщил РИА Новости боец с позывным "Сокол".
"Расчет войск беспилотных систем 56-го ОБСпН 51-й армии Южного военного округа, прикомандированного к группировке войск "Центр", действуя в районе Димитрова, уничтожил в воздухе два тяжелых украинских гексакоптера-бомбардировщика типа "Баба-Яга". При уничтожении БПЛА врага российские FPV-дроны выполняли роль истребителей-перехватчиков. Примечательно, что на одной из уничтоженных БПЛА "Баба-Яга" был установлен довольно редкий и крупный боеприпас, предположительно, огнеметно-зажигательного типа", - сказал "Сокол".
Видео уничтожения вражеского БПЛА есть в распоряжении РИА Новости.